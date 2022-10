Jak učit filmy? Na to už sedm let odpovídá mezinárodní projekt CinEd

O projektu CinEd

V České republice proběhlo během sedmi let už 938 projekcí filmů CinEdu. Do projektu se přes doménu registrovalo přibližně 400 českých učitelů a kulturních pracovníků. V minulém roce pracovalo s filmy a tutory 2796 studentů. Projekt funguje ve 12 evropských zemích, do jejichž škol a kin se díky tomu dostaly mimo jiné tři české tituly. V Česku CinEd zaštiťuje Asociace českých filmových klubů (AČFK).