Herecké páry na plátně i v soukromí byly již za první republiky. Některé rozdělila válka, jiné nová známost

Mladý hudební skladatel Viktor se v marné snaze sehnat práci převlékne za staršího, váženého hudebního vědce. A při pohovoru v nakladatelství se zamiluje do dcery majitele Evy. Právě ve filmu Život je pes se v roce 1933 poprvé před kamerou potkali Hugo Haas a Adina Mandlová. Podle filmové publicistky Jany Podskalské šlo o jeden z nejvýraznějších hereckých párů první republiky. Seriál Praha 10:20 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrazným párem 60. a 70. let byli podle filmové publicistky Vlastimil Brodský a Jana Brejchová | Zdroj: Profimedia

„Patří mezi jedny z nejhezčích dvojic v prvorepublikovém filmu. Adina Mandlová měla velký smysl pro humor a Hugo Haas patřil k takovým těm vážnějším tvůrcům i hercům, ale s ní tvořil moc hezký pár, navzájem se doplňovali,“ vysvětluje Jana Podskalská.

Kdy z filmů zmizeli milenci a kdy vrazi? Datové putování po 125 letech české kinematografie Číst článek

Společně pak hráli v řadě dalších komedií a pár tvořili i v soukromí. Pracovně se naposledy sešli ve filmu Děvčata, nedejte se v roce 1937.

O rok později se ale Haas oženil s herečkou Marií von Bibikoff, později známou jako Bibi Haasová. V únoru 1939 byl Hugo Haas propuštěn z Národního divadla kvůli svému židovskému původu a manželé emigrovali do Spojených států. Adina Mandlová zůstala v Čechách.

„Udrželi si dlouhá léta velmi hezký vztah. Takže třeba potom, co on se už oženil, tak ona psala jeho manželce do Spojených států a to přátelství bylo moc hezké takto v tom trojlístku,“ říká Jana Podskalská.

Vztah s rozdílem 20 let

Výrazným párem 60. a 70. let byli podle Jany Podskalské Vlastimil Brodský a Jana Brejchová. První schůzku měli v Divadle na Vinohradech, kam Brodský herečku pozval na představení Válka s mloky.

Vyzkoušel si práci kameramana, animátora nebo výtvarníka. Aurel Klimt zvládl u filmu 17 profesí Číst článek

Brodského výkon ve hře Janu Brejchovou nesmírně okouzlil. Pak ve svých pamětech dávala k dobrému, že to byl ten moment, kdy se do něj zamilovala. V ten moment možná ale prý víc do té postavy než do něj jako do muže. Nedlouho na to se vzali se a žili spolu 17 let, přestože mezi nimi byl dvacetiletý rozdíl, podotýká Jana Podskalská.

Chemie mezi nimi fungovala i na filmovém plátně. „Bylo to podobné jako u Adiny Mandlové a Huga Haase. Brodský měl velký smysl pro humor a taky jistý nadhled a vzdělanost, což bylo to, co Janě Brejchové od začátku imponovalo,“ říká filmová publicistka.

„Pak se potkávali v různých komediích. Mimo jiné taky v muzikálu Noc na Karlštejně. Ale tam už tedy zasáhl další osudový muž Jaromír Hanzlík a vlastně to byl konec toho vztahu,“ doplňuje.

Jana Podskalská dále podotýká, že kult filmových dvojic pomalu mizí. „Rozptyl aktivit, které herecké osobnosti mají, je úplně jiný, než byl třeba v 60. nebo 70. letech a je to spíš solitérská záležitost. Ani režiséři a producenti se už tolik nepokouší tvořit určité dvojice záměrně tak, jako to bylo kdysi‚“ uzavírá filmová publicistka Jana Podskalská.