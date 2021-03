Spiderman na Karlově mostě nebo Polívka v altánu. Filmové políčko připomíná scenérie z českých snímků

Kurýr Zdeněk Svěrák sedící na lavičce ve filmu Vratné lahve nebo Bolek Polívka, který chce vytáhnout Miroslava Donutila z trosek altánu v legendárních Pelíšcích. I tyto scény už autor projektu Marek Mičke připomněl a další už prý momentálně připravuje.

„Mám hodně rád filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, takže tam v nejbližší době určitě nějaké přibydou. Namátkou tam mám třeba Vrchní, prchni! nebo Kulový blesk,“ popsal pro Radiožurnál své plány tvůrce Filmového políčka.

Ve svých příspěvcích vždy přidá k fotografiím ještě popisek se základními informacemi o filmu a většinou také prozradí přesnou polohu lokace. Filmové políčko tak prý může sloužit i jako tip na výlety po Česku, byť to nebylo původním záměrem.

„Až se zmírní situace a třeba se otevřou alespoň okresy, tak se chystám zpracovat scény z hradů a zámků. Na těch se natáčelo hrozně moc pohádek nebo i zahraničních filmů a kolikrát jsem ani nevěděl, že se ten film v Čechách vůbec natáčel,“ řekl Mičke.

Fotka za půl hodiny

Dodal, že najít jednotlivé lokace není často úplně složité. Pátrání mu prý výrazně ulehčuje například webová stránka filmovamista.cz. O dost komplikovanější ale často bývá samotné fotografování, které může ovlivnit počasí, kolemjdoucí nebo třeba zaparkovaná auta.

„I když už člověk najde to místo, tak si potom musí najít ten správný úhel, správnou vzdálenost nebo i správné světlo, když je tam v pozadí nebe. Jedna fotka je třeba i na půl hodiny,“ uvedl autor projektu.

V budoucnu plánuje nadále držet hlavně českých nebo v Česku natáčených filmů. Z těch už zpracoval například Formanova Amadea, natáčeného na pražské Malé Straně, nebo poslední díl série o Spidermanovi, který taktéž vznikal v centru hlavního města.

Zahraniční lokace chce autor Filmového políčka navštěvovat pouze příležitostně. „V zahraničí to budou asi jen filmy, které jsou pro mě osobně nějak důležité a mám k nim nějaký vztah. V plánu mám třeba Dračí srdce točené na Slovensku nebo Grandhotel Budapešť, který se měl původně natáčet v Karlových Varech, ale nakonec to posunuli kousek za hranice do Německa.“

Objíždět zahraniční lokace nechce Marek Mičke také proto, že se tomu již věnuje na svém profilu britský fotograf Thomas Duke, který byl pro Filmové políčko předlohou.