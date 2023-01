Filmové premiéry roku 2023: příběh atomovky, růžový svět panenky Barbie a medvěd na koksu

Nejen nervózní muži v kloboucích opanují seznam očekávaných filmových premiér letošního roku. Do českých kin vstoupí nový Indiana Jones i pokračování sérií Mission: Impossible a Rychle a zběsile. Fanoušci se dočkají nejnovějších projektů v režii Grety Gerwig, Christophera Nolana nebo Damiena Chazella. A na své si přijdou také příznivci bizarních, a přesto zcela reálných událostí. PŘEHLED Kino 10:03 1. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z filmů: (vlevo) Barbie, (nahoře) Oppenheimer, Spider-Man: Napříč paralelními světy, (dole) Babylon a Indiana Jones a disk osudu | Foto: Falcon / Vertical Ent. / CinemArt | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Oscarový potenciál

Začátek roku 2023 bude tradičně patřit premiérám filmů, o kterých během nadcházející sezony předávání cen uslyšíme ještě mnohokrát.

Hned na konci ledna to bude Babylon, hollywoodská nostalgická párty v režii oscarového Damiena Chazella, která zatím sklízí celou škálu reakcí ze strany amerických kritiků, a černočerná (odstín irského Guinnessu) komedie Víly z Inisherinu, v níž se po čtrnácti letech opět setkává režisér a scenárista Martin McDonagh se svými hereckými múzami Colinem Farellem a Brendanem Gleesonem.

V únoru do kin doputuje Velryba, melancholický příběh 270kilového učitele angličtiny, kterým si získal pozornost zejména jeho herecký představitel Brendan Fraser, a hudební drama Tár, v němž si Cate Blanchett zahrála roli první ženské šéfdirigentky významného německého orchestru Lydie Tár.

Gerwig, Nolan a medvěd

Zřejmě nejzábavnější spoluuvedení si pro nás distributoři připravili na konec července, kdy do kin ve stejný den vstoupí Barbie, zatím stále mnohými tajemstvími obestřený pohled do existence útlopasé panenky v režii Grety Gerwig, a Oppenheimer, v němž Christopher Nolan zachycuje dramatický příběh vynálezce atomové bomby.

Regulérně nejzábavnější uvedení pak slibuje hororová komedie Medvěd na koksu, velmi reálný film, který vznikl na motivy velmi reálné příhody z 80. let, kdy medvěd v americkém Kentucky pozřel celý pytel kokainu.

Návraty a remaky

Následující rok bude také natřískaný méně i déle vyhlíženými filmovými sequely. Indiana Jones po patnácti letech opět zapráská bičem, Tom Cruise v sedmém Mission: Impossible ukáže svůj dosud nejbláznivější kaskadérský kousek a Channing Tatum už potřetí zůstane Bez kalhot.

Zpátky na písečnou planetu se vydáme v druhé části velkolepého sci-fi Duna a dalece překonáme možnosti automobilové dopravy v desátém Rychle a zběsile.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG — Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022

Pokračování se dočká také oscarový animák Spider-Man: Napříč paralelními světy, akční John Wick nebo boxerské drama Creed.

Na konci roku 2023 bychom se měli dozvědět, jak se Timothée Chalamet (přebírající roli po Genu Wilderovi a Johnnym Deppovi) popasoval s úlohou maniakálního šéfa továrny na čokoládu ve snímku Wonka.

A tradičně nebude chybět ani několik nových pokračování superhrdinských ság. Studio Marvel uvede do kin třetí díly Strážců galaxie a Ant-Mana (s podtitulem Quantumania) a k tomu The Marvels v režii Niy DaCosty.

Konkurenční studio DC by si lehké bezčasí před startem své nové éry v čele s režisérem Jamesem Gunnem a producentem Peterem Safranem mělo vyzkoušet s premiérami Shazam! Hněv bohů, The Flash, druhého Aquamana a představením nového hrdiny v Blue Beetle.

České novinky

Už v březnu nás čeká Velké nic. Tak se totiž jmenuje covidová dokumentární tragikomedie Víta Klusáka a Marie Pecháčkové, která mapuje českou společnost v nečekané zkoušce. Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo, nebo virus? A co nás to naučilo o nás?

V říjnu, na výročí 70 let od jejich útěku do Západního Berlína, vstoupí do kin snímek Bratři vyprávějící o odbojové skupině bratrů Josefa a Ctirada Mašínových. Jejich role ztvární Oskar Hes a Jan Nedbal. Výpravné drama inspirované skutečnými událostmi natočil Tomáš Mašín podle scénáře Marka Epsteina.

Vedle toho výhled tuzemských premiér nabízí ještě třeba mysteriózní animovaný film Petra Vachlera Tajemství a smysl života, adaptaci románu Jáchyma Topola Citlivý člověk nebo kriminální sci-fi Bod obnovy, zachycující blízkou budoucnost, kde mají všichni lidé ústavní právo na prožití „jednoho celého života“, a tak se v případě smrti mohou obnovit z digitální zálohy a pokračovat v žití dál.

KALENDÁŘ FILMOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2022 Filmové ceny

10. ledna

Filmové a televizní ceny Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (Zlaté glóby) 4. února

Ceny české filmové kritiky 11. února

37. Španělské filmové ceny Goya 19. února

76. Britské filmové ceny BAFTA 24. února

48. Francouzské filmové ceny César 4. března

30. Ceny České filmové a televizní akademie (Český lev)

38. Ceny nezávislého filmu (Independent Film Awards) 12. března

95. Ceny Akademie (Oscary) Filmové festivaly

19. - 29. ledna

Festival nezávislého filmu v Sundance 16. února - 26. února

73. Mezinárodní filmový festival v Berlíně (Berlinale) 16. - 27. května

76. Mezinárodní filmový festival v Cannes 30. června - 8. července

57. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 28. července - 3. srpna

49. Letní filmová škola Uherské Hradiště 30. srpna - 9. září

80. Mezinárodní filmový festival v Benátkách 9. - 18. září

48. Mezinárodní filmový festival v Torontu 24. - 29. října

27. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava