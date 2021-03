Láska a identita bez bariér. Tipy na tři queer filmy online

Dokud se tančí

Švédsko-gruzínský film režiséra Levana Akina Dokud se tančí vypráví o mladém Merabovi, který je součástí národního tanečního souboru v Tbilisi. Usilovně trénuje striktní pravidla tradičního tance, jeho snem je dostat se mezi elitu a vystupovat v zahraničí. Když se na tréninku objeví nový kolega Irakli, zdá se, že půjde hlavě o jeho konkurenci. Ale nakonec se mezi oběma chlapci vyvine mnohem hlubší vztah.

Dokud se tančí je příběhem o dospívání a o svobodě jak v lásce, tak i v tanci. Snímek obdržel řadu festivalových cen a vzbudil zájem diváků po celém světě, ale také pobouřil konzervativní domácí publikum v Gruzii. Dokud se tančí najdete ve videotéce Aerovo.

Milostné dopisy v trojúhelníku

Americká režisérka čínského původu Alice Wu má na Netflixu svůj nový film Kdybys jen tušil, který zvítězil na newyorském festivalu Tribeca. V originále se film jmenuje podle citace z Platóna The Half Of It a jde o romantickou komedii pro teenagery.

Hlavní hrdinka, Ellie Chu si přivydělává tím, že píše školní práce pro své kamarády. Na americkém maloměstě jich ale moc nemá. Jednoho dne souhlasí, že spolužákovi sestaví a napíše milostný dopis pro jeho dívku. Motiv jako ze Cyrana z Bergeraku vede k netradičnímu milostnému trojúhelníku a příběhu o hledání vlastní identity.

Příběhů o dospívání s queer motivy najdete na Netflixu samozřejmě mnohem víc, včetně například oceňovaného dramatu Dej mi své jméno.

Trans identita v Česku

Svůj výběr dokumentárních filmů s LGBTQ tematikou nabízí portál dafilms.cz. Jsou mezi nimi i české počiny.

Film AsexuaLOVE o lidech, kteří nestojí o sex ani lásku, anebo Proč se cítím jako kluk. V malé vesnici na Vysočině tento film natáčela režisérka Kateřina Turečková s šestnáctiletým Benem. Půlhodinový snímek zprostředkovaně zachycuje, s jakými potížemi se jeho nově objevená trans identita setkává ve škole, v místě bydliště i ve vlastní rodině.

