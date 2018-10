Festival australských a novozélandských filmů uvede remake akčního hitu Goodbye Pork Pie

Pátý ročník filmové přehlídky Aussie and Kiwi Film Fest zahájí akční roadmovie Pork Pie. Oslavy 155 let od první historické návštěvy Čecha na Novém Zélandu doplní tradiční bojový tanec hakka a vystoupení maorské skupiny Whakaari Rotorua. Festival se koná od 2. do 7. listopadu v pražských kinech Lucerna a Ponrepo.

