Festival v Cannes zahájí muzikálová Annette. O Zlatou palmu zabojují Ozon, Audiard nebo Penn

Na letošním 74. ročníku filmového festivalu v Cannes bude o Zlatou palmu soutěžit celkem 24 snímků, čtyři z nich režírovaly ženy. Na jedné z nejvýznamnějších světových přehlídek filmu se představí nové snímky Nanniho Morettiho, Jacquesa Audiarda, Françoise Ozona nebo Seana Penna. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámili pořadatelé. Zahajovací film festivalu bude Annette režiséra Leose Caraxe. Na snímku představitelé hlavních rolí Adam Driver a Marion Cotillard

Letošní ročník festivalu na francouzské Riviéře se uskuteční od 6. do 17. července, tedy zhruba dva měsíce po obvyklém termínu. Pořadatelé vybrali pozdější datum, aby zvýšili pravděpodobnost, že se festival bude konat za účasti diváků.

Umělecký ředitel festivalu Thierry Frémaux přesto ve čtvrtek zopakoval, že se epidemii covidu-19 zatím nepodařilo porazit a dál je třeba opatrnosti.

Jako zahajovací film festivalu pořadatelé vybrali muzikál Annette režiséra Leose Caraxe. V hlavních rolích hudební komedie hrají Marion Cotillard a Adam Driver. Distribuční společnost Aerofilms ve středu oznámila, že očekávaná novinka do českých kin vstoupí pouhé dva dny po jeho světové premiéře, tedy 8. července.

Režisér Paul Verhoeven bude v Cannes soutěžit se Benedettou o jeptišce zatčené za homosexualitu v Itálii v 15. století. Filmař Wes Anderson se pochlubí komediálním snímkem The French Dispatch (Francouzská depeše Liberty) o redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě. V Andersonově filmu účinkuje celá plejáda známým jmen jako Bill Murray, Tilda Swinton nebo Frances McDormand.

O přízeň porotců se bude ucházet Morettiho film Tre Piani o třech rodinách, které žijí v jednom bytovém domě. Maďarská režisérka Ildikó Enyedi letos natočila film A feleségem története (The Story of My Wife) o muži, který se vsadí, že se ožení s první ženou, která vejde do baru. V letošním výběru jsou také filmy tvůrců z Belgie, Čadu, Íránu nebo Thajska.

Právě nový film Enyedi spolu s thrillerem Nitram, hororově laděným Titane, dramatem Deception nebo adaptací románu Petrov’s Flu, kterou Kirill Sebrennikov zrežíroval z domácího vězení, budou mít čeští diváci možnost vidět během podzimní přehlídky Be2Can.

Letošní novinkou je festivalová sekce zaměřená na životní prostředí. Pořadatelé chtějí zmenšit uhlíkovou stopu největší francouzské filmové přehlídky, píše agentura AFP. Vstupné na projekce tak letos budou muset platit i akreditovaní novináři.

Prezidentem poroty je letos americký režisér Spike Lee, další členové zatím nejsou známi. V nesoutěžní sekci festivalu v Cannes je letos 61 filmů.