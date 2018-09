Čínská opera, výročí Izraele i Forman v dokumentu. Kina nabídnou snímky z Číny, Izraele a Německa

Diváci se mohou v září a říjnu při přehlídkách v Praze i dalších městech seznámit s kinematografiemi Číny, Izraele a německy mluvících zemí.

V pražském kině Evald začne 18. září snímkem Sedmdesát sedm dní festival čínských filmů z provincie Če-ťiang.

Druhý ročník Festivalu izraelského filmu Kolnoa od 10. do 14. října přinese celkem 20 filmů v přibližně padesáti projekcích a doprovodný program.

Das Filmfest nabídne od 17. do 23. října v Praze a od 29. října do 2. listopadu v Brně řadu německých, rakouských a švýcarských filmů, včetně dokumentů věnovaných Miloši Formanovi a Ingmaru Bergmannovi. Romy Schneiderová ve filmu 3 dny v Quiberonu | Zdroj: Das Filmfest

Festival čínských filmů z provincie Če-ťiang potrvá v Praze a v Karlových Varech do 20. září. Na festivalu bude uvedeno šest celovečerních filmů, v Praze se na ně diváci mohou vydat do kina Evald, v Karlových Varech do Lázní III. Vstup na projekce je zdarma.

Cílem přehlídky je podle organizátorů ukázat tuzemským divákům různorodost a pestrost filmového a televizního průmyslu provincie Če-ťiang. Vedle filmové adaptace skutečného příběhu Sedmdesát sedm dní návštěvníci uvidí drama Koncem léta, rodinný snímek Překrásná lež, akční fantasy Detektiv Dee: Čtyři nebeští králové, výpravný film Bůh války a snímek Nevděčný milenec natočený v duchu žánru čínské opery.

Filmová historie k založení státu

Druhý ročník Festivalu izraelského filmu Kolnoa budou hostit Kino Pilotů, Kino 35 a Kino Lucerna. Výběr současné izraelské kinematografie zahájí filmy Virgins režisérky Keren Ben Rafaelové a Geula režisérů Josepha Madmonyho a Boaze Jehonatana Jakova. Hlavní představitel filmu Geula Moše Folkenflik získal letos cenu za nejlepší mužskou roli na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

V české premiéře se na festivalu představí pět hraných filmů. Do letošního programu je zařazen také dokument Tomera Heymanna Mr. Gaga, popisující život uměleckého šéfa souboru Batsheva Dance Company a legendy tanečního světa Ohada Naharina.

U příležitosti letošního 70. výročí založení Izraele nabídne festival také vybrané filmy z izraelské filmové historie. Nejstarším filmem festivalu Kolnoa je Život Židů v Palestině z roku 1913.

Forman a Bergmann v Die Doku

Třináctý ročník přehlídky Das Filmfest nabídne pět programových sekcí. Kromě tradiční Das Filmfest Spezial, která představí například snímek Murer – Anatomie procesu pojednávající o Franzi Murerovi přezdívaném kat Židů z Vilniusu, dokumentární Die Doku a krátkometrážních Shorts, se mohou letos diváci těšit na tematické sekce Osobnost (Die Persönlichkeit) a Spolu & sám (Zusammen & Allein).

Kromě snímků věnovaných filmovým velikánům Formanovi a Bergmannovi sekce Die Doku uvede například snímek Švýcar Chris, ve kterém se režisérka vydává po stopách svého bratrance – novináře, jenž za nejasných okolností zahynul ve válce v bývalé Jugoslávii.