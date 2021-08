Začala druhá nejstarší filmová přehlídka. 55. ročník karlovarského festivalu připomíná jeho historii

Záblesky fotografů, červený koberec a slavné filmové hvězdy. V pátek začal největší filmový svátek u nás - 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jde o druhou nejstarší akci podobného typu. Starší je už jenom festival v Benátkách, kde poprvé promítali v roce 1932. Karlovy Vary 8:21 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po listopadových událostech roku 1989 převzali vedení festivalu filmová kritička Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přátelé, považujme 54. ročník za zakončený,“ takto se naposledy loučil prezident festivalu Jiří Bartoška s diváky před dvěma lety. Už víc než 25 let je tváří přehlídky, na kterou vůbec první diváci zavítali na začátku srpna 1946, tehdy ještě do Mariánských lázní, kde bylo slavnostní zahájení. Teprve den na to se pak promítalo v Karlových Varech.

Celá společnost včetně kinematografie se vzpamatovávala z druhé světové války. Festivalové diváky tehdy chtěl rozveselit režisér Otakár Vávra, který uvedl novou komedii Nezbedný Bakalář.

„Byl to renesanční film a tak neměl velký úspěch u diváků, protože po osvobození film nebyl vhodný. Nehodil se do té atmosféry,“ popsal kdysi Vávra.

Od padesátých let se musela karlovarská přehlídka každý druhý rok střídat s filmovým festivalem v Moskvě.

Dva měsíce před tím, než do Československa v roce 1968 vstoupila vojska Varšavské smlouvy, vyhrál velkou cenu karlovarské poroty snímek „Rozmarné léto“ režiséra Jiřího Menzela.

Po listopadových událostech roku 1989 převzali vedení festivalu filmová kritička Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.

„Nikdo jsme nic neuměli. Eva Zaoralová jako umělecká ředitelka nevěděla, jak se nakupují filmy, byť jezdila na všechny možné festivaly jako kritička. Já jsem byl do té doby herec. Netušili jsme nic. Samozřejmě první ročníky jsme dělali chyby,“ líčil Bartoška.

Díky tomu, že jsme mohli dělat další ročníky, jsme ty chyby mohli napravovat. Dnes si troufnu říct, že ten festival po 27 letech umíme,“ vzpomíná prezident největší filmové přehlídky u nás a podotýká, že festival vyniká hlavně přátelskou atmosférou.

„Berlínský festival, canneský festival, tam hvězdy ze smlouvy mají povinnost přijet a udělat propagaci filmu. Takže přiletí private jet (soukromý let, pozn. red.), ony jdou na červený koberec a ráno odlétají zpátky. Kdyžto v Karlových Varech hvězdy zůstávají,“ podotkl.

Za více než padesát let navštívilo festival v Karlových Varech mnoho hvězd, mezi nimi například Leonardo DiCaprio, Scarlett Johanssonová nebo John Travolta.

Na letošním ročníku se po červeném koberci projde herec Michael Caine a také Johnny Depp.