Zarazilo nás, jak moc je festival neekologický. Třídit odpad je to nejmenší, říká autorka otevřeného dopisu

Karlovarský filmový festival nedělá nic pro snížení environmentálního dopadu svého provozu. To píše v otevřeném dopise desítka filmových publicistů s tím, že jiné světové festivaly se zbavují plastu a přecházejí na papír, nebo že třeba festival v Berlíně úplně zrušil jednorázové kelímky. Vedení festivalu považuje výzvu za inspiraci a bude prý hledat řešení. Karlovy Vary 15:10 8. července 2022

Lucie s Ondřejem popíjí před Thermalem ve stánku ostrý nápoj z plastového kalíšku. Přesto se ale oba snaží vyhýbat plastům. Lucie má s sebou v batůžku svůj vlastní hrneček na kafe. „Abych zbytečně nepotřebovala další kelímky, protože kafe vypiju hodně. Panáky si hodláme schovat na cestování,“ usmívá se. „Pivo pijeme ze skla, protože líp chutná,“ dodává s úsměvem Ondřej.

Zarazilo nás, jak moc je festival neekologický. Třídit odpad je to nejmenší, zdůrazňuje autorka otevřeného dopisu

Najít kontejner nebo koš na tříděný odpad není na karlovarském filmovém festivalu moc běžné. Nejen proto několik filmových publicistů sepsalo otevřený dopis a vyzývají vedení festivalu, aby s dopady na životní prostředí něco udělalo třeba po vzoru festivalů v Berlíně nebo Cannes.

Bez festivalových tašek či katalogů

„Všechny nás zarazilo, jak moc je festival neekologický. Kolik se tu produkuje odpadu, který se netřídí. S kolegy jezdíme na festivaly – v Berlíně to funguje naprosto jinak, v Cannes už přestali rozdávat festivalové tašky, katalogy. Co se týče vstupenek, rezervačních systémů, všechno je to online. Funguje to,“ říká autorka výzvy Jana Bébarová, vysokoškolská učitelka a filmová publicistka.

Dalším spoluautorem výzvy je filmový publicista Ondřej Pavlík: „Někdy je potřeba přinést radikálnější nápady k tomu, aby se něco změnilo. Pandemie ukázala, že věci jde dělat jinak. Je dobré se zamyslet i nad tímhle problémem, který máme všichni a budeme ho mít další dekády.“

Být vzorem pro ostatní

Jana Bébarová zdůrazňuje, že se jedná o nejprestižnější přehlídku v Česku, proto by měla být vzorem pro ostatní. „Vzhledem k velikosti festivalu je míra odpadu, který se tady vyprodukuje, nesmírná. Mít tříděný odpad je to nejmenší, co můžete udělat.“

Tisková mluvčí festivalu Uljana Donátová považuje otevřený dopis za přátelskou výzvu kolegů z branže. „Jsme si dobře vědomi, že jsou tady určité rezervy v různých oblastech. Děkujeme kolegům za podnět, je to věc, na které chceme do budoucna pracovat. Bereme to jako důležitý podnět, který budeme dál zpracovávat,“ ujišťuje.

