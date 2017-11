Filmové festivaly nabídnou v listopadu oscarové kandidáty i britskou Zkrocenou horu

V listopadu vypukne už 20. ročník přehlídky toho nejlepšího z francouzské kinematografie. Celkem počtyřiatřicáté pak v Praze představí své snímky mladí filmaři z FAMU.

Kromě větších festivalů pak už tradičně proběhne v řadě měst Severský filmový podzim. Na konci měsíce se do pražských kin Lucerna a Ponrepo vrátí festival současného australského a novozélandského filmu Aussie a Kiwi Film Fest.

Milada na 3KINO

4. ročník festivalu 3KINO se uskuteční se ve dnech 1. až 5. listopadu.

Přehlídka takzvané visegrádské kinematografie uvede den před distribuční premiérou očekávaný český snímek Davida Mrnky Milada. Zahajovacím filmem je pak Umění milovat mladé polské režisérky Marie Sadowské.

V rámci festivalu budou moci diváci znovu zhlédnout vítězný snímek z Berlinale O těle a duši (recenzi si můžete přečíst zde).

Jedním z hostů festivalu bude také režisér, scenárista a kameraman Adam Sikora, který loni natočil koprodukční drama Já, Olga Hepnarová.

Oscarové naděje na Mezipatrech

Mezi lákadla queer filmového festivalu patří norský kandidát na Oscara, mystický thriller Thelma, a netradiční romance z prostředí nehostinného yorshirského venkova Na konci světa, které zahraniční kritici přezdívají britská Zkrocená hora.

Výběr filmů se nese v tématu Sami za sebe. „Jedním z prvních filmů, o jehož zařazení do programu jsme byli jednohlasně přesvědčeni, byl finský biografický film Tom of Finland. Heslo Sami za sebe zde ilustruje osud umělce, který po většinu života nemohl tvořit svobodně,“ vysvětluje programová ředitelka festivalu Sandra Hezinová.

18. ročník queer filmového festivalu Mezipatra proběhne od 2. do 9. listopadu v Praze, od 10. do 17. listopadu v Brně a v rámci ozvěn v regionech.

Finský snímek o umělci, který během svého života nemohl svobodně tvořit, a přesto se později stal gay ikonou, zahájí pražskou část festivalu.

V retrospektivní sekci uvedou Mezipatra například známý snímek Pedra Almodóvara Vše o mé matce, který v roce 1999 získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Inferno na FAMUFESTu

Letošní ročník FAMUFESTU uvede 30 soutěžních snímků v rámci osmi tematických bloků. Na programu je například Špína Terezy Nvotové (recenze na snímek si můžete přečíst zde) nebo dokument Apoleny Rychlíkové Hranice práce, který v sobotu ocenili na festivalu v Jihlavě.

Prostor také dostanou dva filmy s vietnamskou tematikou – animovaný dokument Malá od Diany Cam Van Nguyen a docufiction Dužana Duonga s názvem Bo Hai.

Duong se o svém filmu z večerky, ve kterém vystupuje jeho otec a bratr, rozpovídal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. „Probíhalo to tak, že jsem vždycky přišel za tátou nebo za bráchou a vysvětlil jim situaci, kterou jsme už zažili doma. Třeba jsem tátovi řekl: Pamatuješ, jak jsi na nás byl naštvaný? Jak jsme byli furt venku? Tak si vybav ten pocit, pojď to nějak zkusit. Proto to někdy trvalo 19 „tejků“. Protože se tam hledalo nějaké herectví. Můj táta totiž není herec,“ popisuje mladý režisér.

O vítězi přehlídky rozhodne porota v čistě ženském složení. Zasedne v ní výtvarnice Ester Geislerová, filmová střihačka Jana Vlčková, výtvarnice Léna Brauner, programová ředitelka Febiofestu Anna Kopecká a producentka Alice Tabery.

34. ročník pražského FAMUFESTu se koná od 13. do 18. listopadu.

Se složením poroty souvisí i téma ročníku. „FAMUFEST INFERNO se věnuje pekelným situacím, které mohou tvůrce při tvorbě potkat. Někdy ovšem inferno také spočívá v předsudcích a nerovnostech uvnitř filmového průmyslu. Rozhodli jsme se tedy jednomu z nich tentokrát postavit,“ říkají k porotě organizátoři FAMUFESTU.

„Uvědomili jsme si, že poroty filmových festivalů jsou často složeny převážně z mužů. My tentokrát dáváme hlas ženám. Porota našeho festivalu je tvořena nejrůznějšími odbornicemi a tvůrkyněmi, mísí se v ní zkušenosti, názory a přístupy, ale tentokrát je spojuje ženský prvek.“

Malá / The Little One Trailer from Diana Cam Van Nguyen on Vimeo.

Hostem festivalu bude scenárista Barry W. Blaustein, který má na svém kontě americkou skečovou show Saturday Night Live nebo filmy s Eddiem Murphym.

Festival francouzského filmu

20. ročníku Festivalu francouzského filmu se koná od 22. do 29. listopadu v Praze a od 23. do 29. listopadu v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě a Hradci Králové.

Jubilejní ročník Festivalu francouzského filmu zahájí předpremiéra komedie Obávaný s Louisem Garrelem v hlavní roli. Epizoda ze života a tvorby velikána francouzské kinematografie Jean-Luca Godarda sklidila úspěch na letošním festivalu v Cannes.

Tradičně nebudou chybět filmy s Marion Cotillardovou (Ismaelovy přízraky a Rock’n’roll, kde si herečka zahraje po boku svého partnera Guillauma Caneta) a Catherine Deneuvovou (Polibek od Beatrice). V programu nebude chybět ani 120 BPM, kterého si Francie zvolila jako svého zástupce na Oscarech a který si českou premiéru střihl už na festivalu Be2Can.

Pro menší i starší diváky festival nabídne animovaný Můj život Cuketky. O zakončení se pak postará nejnovější dílo Michaela Hanekeho Happy End s Isabelle Huppertovou.