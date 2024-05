Začíná filmový festival v Cannes. Ocení Streepovou, představí Coppolovo sci-fi Megalopolis

Snímek zavede diváky do světa ambiciózního architekta, který chce po nečekané katastrofě vybudovat z amerického New Yorku ideální město budoucnosti. Hlavní roli ztvárnil Adam Driver.

Na festivalu v Cannes bude mít premiéru také novinka režiséra Yorgos Lanthimos, který uvedl před půlrokem do kin film Chudáčci.

Porota rozdá ceny v podobě Zlaté palmy nejlepším filmařům na závěr festivalu 25. května. O prestižní cenu se utká 22 snímků z evropské i hollywoodské produkce. O vítězi rozhodne porota, jíž bude předsedat americká režisérka Greta Gerwigová.

Do hlavní soutěže byl zařazen kromě filmu Megalopolis také hororový snímek The Shrouds (Rubáše) kanadského režiséra Davida Cronenberga nebo životopisné drama Rusa Kirilla Serebrennikova nazvané Limonov: The Ballad of Eddie. Serebrennikov kvůli svému odmítavému postoji k vládě ruského prezidenta Vladimira Putina žije v zahraničí.

Česká stopa

Kinematografii s českou stopou v Cannes zastoupí studentský snímek Plevel ruské režisérky Poly Kazakové, který vznikl v produkci Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, kde Kazaková studovala, a společnosti MAUR film.

Plevel byl vybrán do hlavní soutěže studentských filmů La Cinef. Mimo soutěž se bude promítat krátký film Ztracennosti české režisérky Anety Kernové.