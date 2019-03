Březnový filmový přehled: Všechno bude bodovalo na Českých lvech, české komedie zase v kinech

V březnu proběhl Jeden svět a Febiofest. Nejlepším filmem uplynulého roku bylo na Českých lvech vyhlášeno road movie Všechno bude. V kinech se dařilo českým komediím. Studio Marvel zveřejnilo trailer na očekávané vyvrcholení své ságy Avengers. Přinášíme vám přehled filmových novinek za uplynulý měsíc, které by vás neměly minout. Doporučujeme Praha 14:29 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Jan František Uher na vyhlášení Českých lvů, Zlata Adamovská ve filmu Ženy v běhu, Jiřina Bohdalová na Febiofestu | Foto: Kateřina Šulová / CinemArt / Vít Šimánek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz/ČTK

Březnové tipy

Dánský herec Mads Mikkelsen svádí v thrilleru Arctic: Ledové peklo souboj s polární krajinou. Prohodí u toho pouze pár vět v angličtině a zanadává si v dánštině. Poměrně jednoduché vyprávění debutujícího režiséra Joa Penny tvoří snímek, který je současně krásný, drsný i napínavý, a to Mikkelsen ani nemusí po vzoru Leonarda DiCapria lézt do zvířecí mršiny. Recenzi na snímek si můžete přečíst zde.

Filmové události

V březnu nás opustilo několik výrazných osobností světové i tuzemské kinematografie: režisérka Agnès Vardová, herci Luke Perry a Stanislav Zindulka a dabérka Aťka Janoušková.

Únorový filmový přehled: vrchol oscarové sezony, rozloučení s Václavem Vorlíčkem a svět bez Beatles Číst článek

V Praze začala filmová přehlídka Febiofest. Mezi jeho hlavními hosty byl francouzský herec a režisér Louis Garrel. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde. Cenu za celoživotní přínos kinematografii převzala herečka Jiřina Bohdalová. Vítězem soutěžní sekce Nová Evropa se stalo slovenské drama Ostrým nožem.

Proběhl také lidskoprávní festival Jeden svět. S hosty vzniklo několik rozhovorů: o novodobých otrokyních, o elektromagnetické hypersenzitivitě, o rozděleném Polsku, o zdravotnictví ve Venezuele a novinářích nezávislého ruského deníku Novaja gazeta. Nejlepším filmem byl vyhlášen dokument Kamenné srdce.

Česká filmová a televizní akademie předala výroční ceny Český lev. Cenu pro nejlepší film získalo zimní road movie Všechno bude. Dataři serveru iROZHLAS.cz porovnali, jestli se shoduje hodnocení českých filmových akademiků s názory fanoušků na portálu ČSFD.

Polské filmové ceny Orly ovládla černobílá romance Studená válka. Vítězem italských Davidů se stalo drama Dogman.

Návštěvnost kin

V březnu se dařilo českých komediím. Ženy v běhu v návštěvnosti překročily milion diváků, v jejich šlépějích se předposlední březnový víkend vydala novinka Karla Janáka LOVEní. Tradičně do kin nalákala množství diváků marvelovka (Captain Marvel). V první desítce se nadále drželo hudební drama Bohemian Rhapsody. Necelých 60 tisíc diváků přišlo na oscarový snímek Zelená kniha.

Nejúspěšnější filmy týdne

Řazeno dle tržeb posledního víkendu | Platné k 21.03.2019 Film Víkend tržby Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. LOVEní 5 888 290 40 487 44 328 6 560 739 2. Captain Marvel 5 675 612 33 596 333 653 55 347 955 3. Ženy v běhu 4 349 729 28 953 1 082 533 166 510 154 4. Jak vycvičit draka 3 3 428 616 23 082 448 763 67 695 618 5. Skleněný pokoj 1 628 465 10 632 62 886 9 156 279 6. Pašerák 1 458 667 9 344 9 344 1 458 667 7. Kouzelný park 1 238 242 8 612 36 202 5 098 159 8. Zelená kniha 1 219 789 7 685 59 838 9 230 743 9. Psí veličenstvo 685 213 4 685 45 596 6 506 988 10. Bohemian Rhapsody 498 080 4 153 1 606 527 247 439 582 11. Co jsme komu zase udělali? 374 545 2 330 45 214 6 942 047 12. Putování se sobíkem 302 413 2 362 2 742 303 695 13. Všechno nejhorší 2 172 015 1 034 30 415 4 542 906 14. Manželské etudy: Nová generace 158 310 1 185 1 567 161 140 15. Lego®příběh 2 155 195 1 178 159 443 23 099 295 16. Alita: Bojový Anděl 80 328 491 120 786 20 027 941 17. Zrodila se hvězda 56 990 485 197 599 29 261 502 18. Úniková hra 41 555 227 62 517 9 776 188 19. Raubíř Ralf a internet 35 780 603 164 441 23 972 259 20. Psí domov 33 488 264 118 078 16 639 617 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Netflix odhalil trailer na debutový snímek herečky Brie Larsonové s názvem Unicorn Store. Do své databáze ho nasadí 5. dubna.

V půlce května vstoupí do českých kin třetí kapitola akční série o zabijákovi Johnu Wickovi s podtitulem Parabellum.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie se v novince Quentina Tarantina vrací do 60. let. Tenkrát v Hollywoodu vstoupí do kin 8. srpna.

Očekávané finále souboje Avengers s mocným Thanosem nabídne snímek s příznačným názvem Endgame. Premiéra je 25. dubna.

V srpnu se můžeme také těšit na už čtvrtý film ze série Toy Story.

Natalie Portmanová se v Lucy in the Sky představí v roli astronautky, která se vyrovnává s návratem na Zemi. Vedlejší roli si zahráli Dan Stevens a Jon Hamm.

Celovečerní debut herečky Olivie Wildové vypráví o dvou středoškolačkách, které si na konci studia uvědomí, že si měly vedle učení také užívat. A tak se pokusí všechnu zábavu dohnat za jediný večer. Booksmart uvidíte v českých kinech na konci května.

Moderátorka večerní talkshow si přijme do svého týmu svou první a jedinou ženu. V tragikomedii Late Night se představí Emma Thompsonová a Mindy Kalingová.