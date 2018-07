Červencový filmový přehled podle iROZHLAS. Co byste si neměli nechat ujít v kině?

Začátek léta tradičně přesunul pozornost filmových nadšenců na festival v Karlových Varech. Uváděné snímky, z nichž řada uspěla už v konkurenci větších zahraničních přehlídek, se pak objevila i v širší distribuci. Na co se chodilo v červenci nejvíce do kina? A jaké z červencových premiér byste si neměli nechat ujít? Filmový měsíčník Praha 14:41 28. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co byste si neměli nechat ujít v kinech? Na snímku zleva Mamma Mia, Střídavá péče a Studená válka. | Foto: Koláž Český rozhlas | Zdroj: Cinemart, Aerofilms, Artcam

Červencové tipy

Černobílá baladická romance Studená válka znamenala pro Pawła Pawlikowského návrat k režii pět let po oscarové Idě. Příběh o milencích navzdory světu nese jeho nenuceně krásnou filmovou řeč, která učarovala divákům na festivalech v Cannes i v Karlových Varech. Recenzi na snímek si můžete přečíst zde.

Málokterý horor zasáhne diváka tak hluboko, jako prvotina režiséra Xaviera Legranda. Jeho psychologické drama Střídavá péče, který se v průběhu mění na thriller a vrcholí scénou čistého hororu, ocenila také divácká porota na uplynulém Febiofestu. Recenzi na snímek si můžete přečíst zde.

Jako jasný seriálový hit letošního léta se pak ukázala nová minisérie na motivy románu Gillian Flynnové, autorky Zmizelé. S Ostrými předměty navazuje režisér Jean-Marc Vallée na veleúspěšnou minisérii Sedmilhářky. Místo nešťastných žen z přímořského města a jedné tajemné vraždy ovšem tentokrát vykresluje přetvářku maloměsta a odporných činů odehrávajících se uvnitř něj. Recenzi na úvodní epizodu minisérie si můžete přečíst zde.

Filmové události

Na přelomu června a července proběhl v Karlových Varech už 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Čeští tvůrci měli silné zástupce ve všech soutěžních sekcích přehlídky, nakonec ale zvítězil snímek s nepochybně nejdelším názvem - „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“ rumunského režiséra Radu Judeho. Oceněni byli letos například americký herec a hudebník Tim Robbins, britský režisér Terry Gilliam nebo britský herec Robert Pattinson. Přečtěte si také festivalový deník, který server iROZHLAS.cz vydával denně z Varů.

Švédský režisér Ingmar Bergman by 14. července 2018 oslavil 100 let. U této příležitosti vydal náš server ve spolupráci se stanicí Vltava přehled jeho díla, které si letos můžete připomínat v televizi nebo například na právě probíhající Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

Nadcházející ročník festivalu v Benátkách odhalil k nadšení všech filmových nadšenců svůj program. Uvede ho První člověk, životopisný snímek o Neilu Armstrongovi s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Své nové projekty představí také Luca Guadagnino (remake kultovní Suburbie), Alfons Cuarón (Roma) nebo Yorgos Lanthimos (The Favourite). Filmová přehlídka proběhne od 29. srpna do 8. září.

Návštěvnost kin

Na začátku léta do českých kin vstoupila nová komiksová adaptace Ant-Man a Wasp, která tradičně přilákala desítky tisíc diváků. Podobný úspěch slavilo také pokračování Jurského světa. Koncem měsíce se ale jasným hitem stal jukeboxový muzikál Mamma Mia! Here We Go Again. Mezi českými premiérami se dařilo především Úsměvům smutných mužů.

V žebříčku návštěvnosti se i po 13 týdnech udrželi také Avengers: Infinity War. Podle Unie filmových distributorů byla výroční marvelovka nejnavštěvovanějším snímkem první poloviny letošního roku. Nenechalo si ji ujít 622 tisíc diváků.

Nejnavštěvovanější filmy týdne

Řazeno dle návštěvnosti posledního víkendu | Platné k 23. 7. 2018 Film Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1 Mamma Mia! Here We Go Again 64 277 76 230 11 369 852 2 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 49 623 190 682 28 000 911 3 Úsměvy smutných mužů 15 405 52 732 7 587 350 4 Ant-Man a Wasp 15 068 128 067 20 046 711 5 Děsivé dědictví 12 777 13 269 1 958 759 6 Jurský svět: Zánik říše 10 411 348 734 55 933 142 7 Mrakodrap 5 435 23 904 3 835 856 8 Jsem božská 4 226 76 914 11 842 084 9 Escobar 1 986 94 617 15 084 732 10 Než přišla bouře 2 087 20 168 3 003 451 11 První očista 2 043 26 640 3 941 446 12 Tísňové volání 2 016 8 692 1 105 212 13 Manžel na zkoušku 1 617 18 318 2 802 640 14 Studená válka 943 4 518 466 811 15 Pat a Mat znovu v akci 867 51 444 6 794 218 16 Příšerky z vesmíru 919 51 236 7 091 175 17 Utoya, 22.července 860 860 101 274 18 Deadpool 2 563 331 257 51 888 918 19 Sicario 2: Soldado 511 13 646 2 078 428 20 Avengers: Infinity War 394 615 454 97 154 768 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Uplynulý měsíc byl ovšem také velmi štědrý s nabídkou filmů, na které se teprve můžeme těšit. Prvním z nich je například připravovaný snímek současného řeckého mistra bizarnosti Yorgose Lanthimose. Režisér společenské satiry Humr a mysteriózního thrilleru Zabijtí posvátného jelena spojí v The Favourite talenty hereček Emmy Stonové, Rachel Weiszové a Olivie Colmanové. Premiéra v českých kinech je plánovaná na 17. ledna 2019.

Závěr loňského psychologického thrilleru Rozpolcený naznačil, že McAvoyův duševně narušený Kevin existuje ve stejné realitě jako superhrdinové Samuel L. Jackson a Bruce Willias z Vyvoleného. První pohled na setkání všech tří postav nabídla upoutávka k filmu Skleněný. Premiéru bude mít 17. ledna 2019.

Na životopisný příběh o americké soudkyni Ruth Bader Ginsbergové nalákal trailer k filmu On the Basis of Sex. V hlavních rolích se v něm představí Felicity Jonesová a Armie Hammer.

Pořádnou dávku nových filmových trailerů přinesl také uplynulý ročník multižánrové fanouškovské akce Comic Con v americkém San Diegu. V druhé verzi upoutávky na pokračování Fantastických zvířat nabídl třeba bližší představení černokněžníka Grindewalda s tváří Johnnyho Deppa nebo Juda Lawa v roli mladého Albuse Brumbála. Potterovský prequel vstoupí do kin 15. listopadu 2018.

Vlastního filmu se 20. prosince 2018 dočká superhrdinský hláškář komiksového DC universa Aquaman (Jason Momoa).

V červnu 2019 přijde do kin Godzilla II Král monster. V pokračování akčního sci-fi z roku 2014 se střetne s gigantickým monstrem Millie Bobby Brownová (známá z retroseriálu Stranger Things).