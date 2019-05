Dubnový filmový přehled: Avengers trhali rekordy, Vary odhalily vizuál a Star Wars jméno deváté epizody

V dubnu vstoupilo do kin očekávané vyvrcholení ságy Avengers a hned první víkend trhalo rekordy v návštěvnosti. Devátá epizoda Stars Wars se představila v prvním teaseru. Pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odhalili vizuál nadcházejícího ročníku přehlídky. David Ondříček začal natáčet dlouho let připravovaný snímek Zátopek. Přinášíme vám přehled filmových novinek za uplynulý měsíc, které by vás neměly minout. Doporučujeme Praha 13:51 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Snímek Avengers: Endgame, nový vizuál festivalu v Karlových Varech a snímek Star Wars: Vzestup Skywalkera | Foto: Marvel Studios / Michaela Danelová / Lucasfilm Ltd. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Dubnové tipy

Americký komik a režisér Jordan Peele navazuje na oscarový úspěch svého debutu Uteč dalším hororovým kouskem. V jednoduše nazvaném snímku My se opět pouští do sociálního komentáře prosyceného symbolikou a stylistickými odkazy. Tentokrát si ovšem nedobírá pouze rasové předsudky, ale obecné téma znevýhodňování určitých vrstev lidí a apatie společnosti k jejich problémům. Recenzi na snímek My si můžete přečíst zde.

Další přídavek do filmové ságy Avengers s podtitulem Endgame, neboli konečná fáze, uzavírá otevřený konec dějově předcházející Infinity War a k tomu navíc i celou dekádu superhrdinského vyprávění tříhodinovou poctou svým stěžejním charakterům. Recenzi na snímek Avengers: Endgame si můžete přečíst zde.

Filmové události

David Ondříček začal natáčet snímek Zátopek. Martha Issová na roli legendární oštěpařky Dany Zátopkové trénuje spolu s Barborou Špotákovou. Režisér Cary Fukunaga točí stále bezejmenné pokračování Jamese Bonda na Jamajce. Hlavního záporáka si ve filmu zahraje Rami Malek. Více než 450 filmařů v otevřeném dopise vyzvalo barmskou vládu, aby byl okamžitě propuštěn vězněný dokumentarista a režisér Min Tchin Ko Ko Ďi.

Karlovarský filmový festival v dubnu tradičně odhalil první novinky. Křišťálový glóbus dostane kameramanská legenda Vladimír Smutný. Ve festivalové znělce se objeví herečka Jiřina Bohdalová. Vizuál k přehlídce vytvořilo opět Studio Najbrt. Autorem je grafický designér Jakub Spurný.

Dlouhé nemoci podlehl herec a dabér Jaroslav Kepka. Zemřela také švédská herečka Bibi Anderssonová, která proslula díky rolím ve filmech Ingmara Bergmana.

Nejvíce slovenských filmových cen Slnko v sieti si odneslo road movie Tlumočník. Americká filmová akademie upravila pravidla pro udílení cen Oscar. Režisér Roman Polanski žádá soud, aby obnovil jeho členství v akademii. Ta ho loni ve světle kampaně MeToo vyloučila kvůli starému obvinění ze sexuálního zneužívání.

Návštěvnost kin

Na konci dubna vstoupil do kin superhrdinský snímek Avengers: Endgame. Jen za první víkend ho stihlo vidět přes 300 tisíc lidí, čímž podle distribuční společnosti Falcon překonal tuzemský rekord v návštěvnosti. Dařilo se také komediálně laděný českým filmům Teroristka, LOVEní nebo Ženy v běhu, na které za 13 týdnů v kinech přišlo přes milion 200 tisíc diváků.

Nejúspěšnější filmy týdne

Řazeno dle tržeb posledního víkendu | Platné k 25.04.2019 Film Víkend tržby Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. Avengers: Endgame 58 451 750 344 411 384 678 65 383 482 2. Teroristka 1 687 062 11 077 127 509 18 843 977 3. Ženy v běhu 1 184 343 8 225 1 204 944 183 978 981 4. Jak vycvičit draka 3 1 007 552 7 006 523 045 78 236 480 5. Hledá se Yetti 992 529 6 794 13 572 1 959 161 6. Mia a bílý lev 948 008 6 520 6 522 948 406 7. Řbitov zviřátek 915 520 5 493 60 970 9 382 611 8. After: Polibek 906 995 5 821 69 422 10 208 202 9. Mrňouskové: Daleko od domova 906 155 6 344 12 687 1 792 062 10. La Llorona: Prokletá žena 828 930 5 068 20 227 3 190 826 11. Velké dobrodružství Čtyřlístku 610 178 4 240 41 889 5 818 899 12. Captain Marvel 398 413 2 268 403 363 66 564 303 13. Shazam! 270 444 1 677 91 769 14 714 569 14. Dumbo 257 342 1 683 34 781 5 141 603 15. Trabantem tam a zase zpátky 256 197 1 726 33 068 4 522 669 16. LOVEní 253 639 1 651 117 186 17 414 209 17. Zelená kniha 252 838 1 746 91 391 13 627 261 18. Hellboy 214 864 1 299 38 074 5 910 765 19. Nikdy neodvracej zrak 170 478 1 203 1 375 180 858 20. Skleněný pokoj 153 021 1 296 87 543 12 294 568 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Možná jste tu hru také někdy hráli. V roli modrého antropomorfního ježka běháte v nadzvukové rychlosti po světě a sbíráte přitom zlaté prsteny. Právě Sonic the Hedgehog je posledním přídavkem Hollywoodu mezi herní adaptace. Jim Carrey si zahraje Sonicova protivníka, doktora Eggmana. Do českých kin vstoupí snímek v listopadu 2019.

Série Rychle a zběsile se po osmi filmech vydává na solo jízdu. Hlavní role v ní ztvární Dwayne Johnson a Jason Statham. Premiéra Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw bude na začátku srpna.

Režisér J. J. Abrams v dubnu odhalil název finální kapitoly nejnovější třídílné ságy Star Wars. Celkem devátá epizoda bude mít podtitul Vzestup Skywalkera. Na samotný snímek si budou fanoušci muset počkat do konce roku.

Joaquin Phoenix je poslední v řádce herců, kteří ve filmu ztvárnili známého komiksového psychopata od studia DC. Jeho verzi Jokera uvidíme v českých kinech v říjnu.