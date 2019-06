Květnový filmový přehled: v Cannes zvítězil Parazit, Češi se složili na dokument o zneužívání dětí

Dokumentaristé Vít Klusák a Barbora Chalupová natáčejí snímek o zneužívání dětí na internetu. Zlatou palmou byl na festivalu v Cannes oceněn jihokorejský snímek Parazit. V prvních trailerech se představila adaptace knižního bestselleru Stehlík i nová pokračování sérií Rambo či Terminátor. V Praze se otevřelo filmové centrum Edison. Přinášíme vám přehled filmových novinek za uplynulý měsíc, které by vás neměly minout. Doporučujeme Praha 16:49 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Bog Joon-ho v Cannes, představitelka snímku V síti Anežka Pithartová a Sylvestr Stallone ve filmu Rambo V | Foto: Stephane Mahe / Hypermarket Film / Lionsgate | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Květnové tipy

Dobová výpověď o životě umělce, inspirovaná skutečným příběhem stále žijícího malíře Gerharda Richtera, získala rovnou dvě nominace na Cenu Akademie, kromě té za zahraniční film ještě za kameru Caleba Deschanela. Richter výslednou podobu Nikdy neodvracej zrak nazval „zneužitím a hrubým překroucením svého života“. Recenzi na snímek Nikdy neodvracej zrak si můžete přečíst zde.

Jak tvrdí latinské přísloví: Si vis pacem, para bellum. Pokud chceš mír, připrav se na válku. Proti obávanému zabijákovi s tváří Keanu Reevese stojí ve snímku John Wick 3 s podtitulem Parabellum celé kriminální podsvětí. Tentokrát mu tužka nepostačí. Jestli se chce dožít dalšího pokračování, musí vybrat staré dluhy a obětovat to nejcennější. Recenzi na snímek John Wick 3 si můžete přečíst zde.

Španělský režisér Pedro Almodóvar si do svého nového snímku Bolest a sláva vypůjčil motivy z vlastního života. Jeho dvorní herec Antonio Banderas, čerstvě ověnčený cenou z festivalu v Cannes, si zase pro roli stárnoucího režiséra vypůjčil Almodóvarovu typicky trčící kštici vlasů a barevné roláky. Recenzi na snímek Bolest a sláva si můžete přečíst zde.

Filmové události

Zemřel Peter Mayhew, představitel věrného chlupatého parťáka Hana Sola z filmové série Star Wars. Těžké nemoci podlehl český herec a dabér Václav Postránecký. Filmový svět se rozloučil s herečkou Doris Dayovou.

Marvelovka Avengers: Endgame trhala další rekordy v návštěvnosti. Fenoménu superhrdinských filmů se věnoval i jeden díl podcastu Vinohradská 12.

Zlatou palmu si z filmového festivalu v Cannes odvezl Parazit jihokorejského režiséra Bog Joon-hoa. Cenu za celoživotní dílo převzal francouzský herec Alain Delon. V sekci Cannes Classics byl uveden dokumentární portrét filmaře Miloše Formana.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti ocení režiséra Hynka Bočana a herce Milana Lasicu. Festival v Karlových Varech odtajnil první hosty, český snímek v hlavní soutěži nebude.

Petr Václav točí velkofilm o operním skladateli Josefu Myslivečkovi. Hlavní roli si v Il Boemo zahraje Rus Jegor Koreškov. V režii Petra Zelenky zase vzniká snímek Modelář z prostředí půjčovny dronů.

Dokumentaristé Vít Klusák a Barbora Chalupová na začátku května spustili kampaň k dofinancování jejich připravovaného filmu V síti, který se zabývá problematikou zneužívání dětí na internetu. O svých zkušenostech z natáčení promluvila ve vysílání Radiožurnálu také jedna z protagonistek snímku. Tvůrci na konci měsíce oznámili, že odmítli finanční podporu od pražského arcibiskupství.

V centru Prahy se na konci měsíce otevřelo nové filmové centrum s kinem. Dostalo název Edison.

Návštěvnost kin

Už 17 týdnů se v žebříčku nejnavštěvovanějších filmů drží komedie Ženy v běhu. Za tu dobu je stihlo vidět více než milion a 200 tisíc diváků. Do kina lákal také superhrdinský trhák Avengers: Endgame nebo animák Jak vycvičit draka 3. Z novinek se nejvíce dařilo snímkům Detektiv Pikachu, John Wick 3 nebo Aladin.

Nejúspěšnější filmy týdne

Řazeno dle tržeb posledního víkendu | Platné k 23.05.2019 Film Víkend tržby Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. Aladin 4 183 725 26 587 26 587 4 183 725 2. John Wick 3 3 014 802 17 905 87 836 12 465 083 3. Pokémon: Detektiv Pikachu 2 249 031 14 716 157 890 22 065 177 4. Avengers: Endgame 1 731 123 10 513 871 489 146 756 213 5. Syn temnoty 882 705 5 946 5 946 882 705 6. Zlo s lidskou tváří 785 326 5 000 5 000 785 326 7. Bolest a sláva 355 081 2 696 3 172 422 812 8. Ženy v běhu 341 437 2 443 1 247 889 189 523 855 9. Teroristka 291 462 2 301 175 001 25 429 395 10. Jak vycvičit draka 3 266 333 2 389 553 424 82 081 539 11. Daddy Cool 162 641 1 011 8 955 1 111 101 12. Mia a bílý lev 150 790 1 088 31 009 4 362 597 13. V oblacích 134 745 925 6 251 721 477 14. Free Solo 98 943 786 5 301 704 218 15. Velké dobrodružství Čtyřlístku 87 493 904 52 644 7 197 757 16. LOVEní 67 841 719 124 656 18 275 851 17. After: Polibek 61 227 409 87 387 12 775 702 18. UglyDolls 58 993 416 18 123 2 453 191 19. Trhlina 58 244 349 12 696 1 887 365 20. Řbitov zviřátek 52 880 306 79 456 12 208 945 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Přátelský hrdina ze sousedství míří ve snímku Spider-Man: Daleko od domova do Evropy. Do kin se podívá na začátku července.

Ansel Elgort a Nicole Kidmanová (mezi dalšími) v adaptaci knižního bestselleru Stehlík. V kinech je uvidíme v říjnu.

V říjnu se můžeme těšit na pokračování série Terminátor, tentokrát s podtitulem Temný osud.

Režisér Děsivého dědictví zve na tajuplný švédský festival Midsommar.

V krátké upoutávce ke snímku Judy se představila Renée Zelwegerová v roli legendární herečky Judy Garlandové.

Sylvester Stallone jako Rambo, jak jsme ho dosud neviděli: s krátkými vlasy. Snímek Rambo V vstoupí do kin v září.

Známý shakespearovský příběh, tentokrát vyprávěný z pohledu Ofélie. Americký snímek se natáčel také v Praze a na zámku Křivoklát.

Novinka animačního studia Pixar nás vezme do kouzelného světa trolů a elfů, kde jsou draci domácími mazlíčky a jednorožci vyžírají odpadky z popelnic. Snímek Onward by měl přijít do kin v roce 2020.