Říjnový filmový přehled: čtvrté zrození hvězdy, natáčení Národní třídy a řádění Venoma v kinech

Návštěvnost kin ovládl v říjnu komiksový Venom. Diváci ovšem v hojném počtu chodili také na české drama Toman nebo pohádku Když draka bolí hlava. Začala se natáčet Národní třída podle knižní předlohy Jaroslava Rudiše. Nabitý festivalový podzim odstartovala přehlídka dokumentů v Jihlavě. Přinášíme vám přehled filmových novinek za uplynulý měsíc, které by vás neměly minout. Praha 20:00 31. října 2018

Říjnové tipy

Oscarové naděje probudil režijní debut Zrodila se hvězda. V něm Bradley Cooper oprášil klasický hollywoodský příběh a do hlavní role, kterou si třeba ve verzi z roku 1954 střihla Judy Garlandová, obsadil zpěvačku Lady Gaga. Recenzi snímku si můžete přečíst zde.

Svěží mix krimi a komedie přinesl v říjnu do kin režisér Paul Feig. Snímek Nebezpečná laskavost propojil jeho typický přístup s prvky thrilleru, a to bez toho, aby byť jen na chvíli ztratil na režisérově citu pro styl či tendenci směřovat příběh na samotnou hranu absurdity. Recenzi snímku se můžete přečíst zde.

Filmové události

Na začátku října padla první klapka filmové adaptace románu Jaroslava Rudiše Národní třída. V roli něžného rváče Vandama, jehož pěst rozdmýchala chod dějin, se představí Hynek Čermák. Reportáž z natáčení v bufetu na pražském Jižním městě si můžete přečíst zde.

Pražské kino Světozor si ke 100 letům svého fungování nadělilo třetí sál. Pohostí zhruba padesátku diváků a nabídne především umělecké tituly.

Odstartovala podzimní sezona filmových přehlídek. Výběr ze světové i tuzemské tvorby nabídnou v listopadu festivaly Aussie & Kiwi Film Fest nebo například Mezipatra.

Poslední říjnový víkend uzavřel další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Nejlepším politickým dokumentem se stal snímek Mlčení těch druhých o obětech Frankova režimu ve Španělsku. Cenu časopisu Respekt získali Reportéři ČT za reportáž Putinův kůň v Adamově.

Návštěvnost kin

Z říjnových novinek se v kinech nejvíce dařilo sci-fi thrilleru Venom, hudebnímu dramatu Zrodila se hvězda nebo českému Tomanovi. Poslední víkend také zabodovala pohádka Když draka bolí hlava nebo třetí pokračování špiónské parodie Johnny English znovu zasahuje.



Nejnavštěvovanější filmy týdne

Řazeno dle návštěvnosti posledního víkendu | Platné k 25.10.2018 Film Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. Johnny English znovu zasahuje 56 297 57 349 8 504 008 2. Když draka bolí hlava 37 064 40 356 4 931 861 3. Po čem muži touží 27 502 428 931 65 203 497 4. Venom 25 522 334 021 54 674 597 5. Halloween 16 931 52 899 7 815 943 6. Zrodila se hvězda 15 347 102 404 16 020 022 7. Čarodějovy hodiny 14 041 39 414 5 549 455 8. Nebezpečná laskavost 12 916 13 497 2 107 595 9. Yeti: Ledové dobrodružství 13 556 106 025 15 021 984 10. Zlatý podraz 11 112 13 106 1 614 412 11. První člověk 5 911 50 172 8 119 008 12. Toman 6 427 67 904 10 109 015 13. Hovory s TGM 7 085 13 868 1 608 051 14. Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 2 948 458 351 65 465 371 15. Princezna a dráček 2 608 9 847 1 343 080 16. Vilík: Rychle a vesele 1 876 12 035 1 581 318 17. Jan Palach 3 327 68 230 7 977 772 18. Úžasňákovi 2 811 332 554 48 091 171 19. Králové zlodějů 705 5 780 915 628 20. Jack staví dům 726 10 145 1 342 495 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Rocketman, životopisný snímek o britském zpěváku Eltonu Johnovi, se představil v prvním teaser traileru. Do kin by měl vstoupit na konci května 2019.

Válkou zdevastovaný Hamburk a Keira Knigtleyová, to přinese kostýmní drama The Aftermath, které se natáčelo také v Čechách. Svou českou premiéru by mělo zažít 21. března 2019.

Už v dubnu 2019 se můžeme těšit na další filmovou adaptaci románu Stephena Kinga Řbitov zvířátek.

Scenárista a režisér Sázky na nejistotu ve snímku Vice slibuje odvyprávět „dosud utajený skutečný příběh, který navždy změnil kurz historie“. Jako bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho v něm uvidíte Christiana Balea, v roli prezidenta George W. Bushe pak Sama Rockwella.