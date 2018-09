Srpnový filmový přehled: americký Žižka, Oscar pro populární film i nadvláda komedií v kinech

Druhá polovina prázdnin lákala do kina hlavně na filmy k odreagování. Dařilo se tak muzikálům, animákům nebo akčním komediím. Americká filmová akademie oznámila kontroverzní novou kategorii a v Benátkách si svou světovou premiéru odbylo několik očekávaných titulů. Přinášíme vám přehled srpnových filmových novinek, které by vás neměly minout. Doporučujeme Praha 11:10 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srpnový filmový přehled | Foto: Reuters / Amazon Studios / CinemArt | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Srpnové tipy

Bolestně nadčasová životopisná tragikomedie BlackKkKlansman režiséra Spika Leeho vstoupila do kin rok po protestech bělošských extremistů v Charlottesville, při nichž zemřeli dva policisté a jedna mladá žena. Ze záběrů z nich, které příběh o černošském policistovi, který infiltroval Ku Klux Klan, uzavírají, tuhne krev v žilách.

Podobně mrazivé pocity zanechává i nové kostýmní drama Roberta Sedláčka o studentu Janu Palachovi. Celkem obyčejné vyprávění o dospívání a životě kluka v komunistickém Československu na přelomu let 1968 a 1969 díky znalosti kroku, ke kterému se student filozofie ve svých 21 letech odhodlal, mění film na hledání příčiny v každém slově. Recenzi na snímek si můžete přečíst zde.

Filmové události

Předmětem diskuze se v srpnu stala ohlášená nová kategorie Oscarů. Cena za populární film, jak je kategorie zatím definovaná, podle kritiků slouží k tomu, aby se dostalo i například na divácky oblíbené superhrdinské filmy, které u Akademie tradičně nemají podporu. Kvůli klesající sledovanosti má být také zkrácen samotný slavnostní ceremoniál.

Červencový filmový přehled podle iROZHLAS. Co byste si neměli nechat ujít v kině? Číst článek

Na televizní obrazovky se vrátí chlupatý mimozemšťan Alf. Po dvanácti sezonách naopak skončí jeden z nejsledovanějších amerických sitcomů Teorie velkého třesku. Režisér Petr Jákl oznámil, že hlavního hrdinu jeho připravovaného velkofilmu o Janu Žižkovi ztvární herec Ben Foster.

Koho rozhodně srpen nepotěšil, byl herec Kevin Spacey. Jeho nový snímek Billionaire Boys Club, který loni čelil obvinění ze sexuálního obtěžování, přilákal do kin za první víkend pouze necelou dvacítku lidí. Nejistá budoucnost také čeká chystaný díl o britském špionu Jamesi Bondovi. Oscarový režisér Danny Boyle totiž médiím náhl řekl, že kvůli „tvůrčím rozdílům“ projekt opouští.

Návštěvnost kin

V srpnu lákaly do kin především komediálně laděné snímky. Opět se dařilo jukeboxovému muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again. Diváci ale nejčastěji volili pro zpestření svého dne animáky Úžasňákovi 2 a Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená nebo pokračování oblíbené akční série Mission: Impossible. Poslední srpnový víkend zasáhlo do návštěvnosti také české drama Jan Palach.

Nejnavštěvovanější filmy týdne

Řazeno dle návštěvnosti posledního víkendu | Platné k 23.08.2018 Film Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. Úžasňákovi 2 29 945 229 358 33 590 631 2. Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 20 847 361 719 52 396 628 3. Slender Man 16 703 16 703 2 426 284 4. Jan Palach 13 129 23 729 3 055 945 5. Mission: Impossible - Fallout 9 744 119 356 20 133 961 6. Mamma Mia! Here We Go Again 10 488 245 729 37 036 008 7. MEG: Monstrum z hlubin 9 596 62 869 10 118 579 8. Příběh koček 9 576 22 343 3 111 907 9. Equalizer 2 6 257 19 993 3 185 371 10. Špión, který mi dal kopačky 4 594 13 506 2 006 480 11. Úsměvy smutných mužů 4 971 119 475 17 307 902 12. Kryštůfek Robin 4 594 4 594 659 734 13. Skorosestry 2 808 3 012 440 747 14. Chata na prodej 3 021 65 744 9 107 520 15. Miss Hanoi 2 225 21 844 3 215 516 16. Jurský svět: Zánik říše 2 274 384 409 61 256 037 17. BlackKkKlansman 2 383 8 217 1 136 640 18. Temné síly 2 075 20 781 3 007 769 19. Ant-Man a Wasp 1 858 172 946 26 845 516 20. Děsivé dědictví 755 38 177 5 742 056 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Upoutávka na remake kultovního italského hororu Suspiria přinesl očekávanou dávku bizarnosti, děsu a Tildy Swintonové. Snímek od režiséra loňské romance Dej mi své jméno Lucy Guadagnina zažije svou světovou premiéru na festivalu v Benátkách.

První diváci už také měli možnost zhlédnout novinku oceňovaného režiséra La La Landu či Whiplash. Damien Chazelle svůj životopisný snímek První člověk o astronautovi Neilu Armstrongovi, v němž hlavní roli dostal Ryan Gosling, uvedl na konci měsíce v Benátkách do nadšených reakcí.

Příběh vražedkyně Lizzie Bordenové z konce 19. století přenese na filmová plátna režisér Craig William Macneill. V titulní roli se ředstaví Chloë Sevigny, sekundovat ji bude Kirsten Stewartová.

Bezesporu největší poprask ale na sociálních sítích v uplynulém měsíci způsobil připravovaný animák Bubeník a princezna z dílny režiséra Alexe Vladimíra Pietera. Ten zaujal nejen svou pochybnou vizuální stránkou, ale především informací, že za ní stojí rozpočet ve výši 82 milionů korun. Pieter následně v rozhovoru pro server Refresher.cz poznamenal, že nejde o finální podobu filmu a že ukázka byla součástí marketingové strategie.