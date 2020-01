Novinky Nolana, Wrighta a Andersona, pokračování Bonda i hraná Mulan. Jaký bude filmový rok 2020?

Přebytky z roku 2019

Do českých kin vstoupí na začátku roku tradičně několik velkých hráčů nadcházející oscarové sezony, kteří už si v zahraničí stihli odbýt svou premiéru loni. V druhém lednovém týdnu to bude krimi komedie Na nože, ve které režisér Star Wars: Poslední z Jediů Rian Johnson převrací známé postupy detektivních příběhů.

Hned další týden na to naváže satirický Králíček Jojo o chlapci dospívajícím v nacistické Třetí říši. Snímek novozélandského filmaře Taiky Waititiho se částečně natáčel v Česku. Na festivalu v Torontu získal cenu diváků. V minulosti se takto oceněným filmům dařilo právě i při předávání Cen Akademie.

Očekávané lednové premiéry uzavírá uvedení nové adaptace klasického románu Louisy May Alcottové Malé ženy. Režisérka a scenáristka Greta Gerwigová, která debutovala v roce 2017 se semiautobiografickou tragikomedií Lady Bird, v ní dává dohromady některé z největších mladých hereckých talentů současnosti, jako jsou Saoirse Ronanová nebo Florence Pughová.

Pořádný pěvecký i herecký koncert má na únor přichystané životopisné drama Judy. Za roli legendární americké umělkyně Judy Garlandové už stačila její představitelka Renée Zellwegerová dostat mimo jiné nominaci na Zlatý glób.

Na konci února přijde do kin válečné drama 1917, které režisér Sam Mendes natočil s pomocí kameramana Rogera Deakinse tak, aby vypadalo, jako že jako by se odvíjelo v jediném nepřetržitém záběru.

V polovině března se pak dočkáme premiéry oceňovaného dokumentárního snímku Pro Samu (For Sama). Zdrcující výpověď mladé novinářky z válkou zdevastovaného Aleppa loni ovládla ceny britského nezávislého filmu. Byla také vyhlášena nejlepším evropským dokumentem.

Nolan, Wright a Anderson

S novými, fanoušky dlouho očekávanými projekty by měla do kin v následujícím roce dorazit výrazná filmařská jména uplynulých let.

Červencová novinka Christophera Nolana, režiséra batmanovské série Temný rytíř či mozkolamného Počátku, nese název Tenet a John David Washington se v něm bude potýkat s cestováním v čase. V září se Edgar Wright, britský tvůrce proslulý komediemi s rychlými, do hudby stylizovanými střihy, pustí v Last Night in Soho do žánru psychologického hororu.

Francouzská spojka (The French Dispatch) v režii propagátora záběrové symetrie Wese Andersona má zachycovat život novinářů stejnojmenného amerického deníku ve fiktivním francouzském městě. Zatím není jasné, kdy snímek vstoupí do distribuce.

Na streamovací službě Netflix by měla mít v první čtvrtině roku premiéru adaptace psychologického thrilleru Iaina Reida I'm Thinking of Ending Things. Její režie se ujal Charlie Kaufman, oceňovaný tvůrce Věčného svitu neposkvrněné mysli nebo Adaptace.

Na slibná témata lákají ale i filmy začínajících a méně známých tvůrců. Příkladem budiž kostýmní romance Ammonite se Saoirse Ronanovou a Kate Winsletovou, druhotina britského autora předloňského Na konci světa Francise Leeho, nebo mstivé krimi drama Promising Young Woman (Nadějná mladá žena), debutový snímek herečky a scenáristky Emerald Fennellové, které bude mít českou premiéru druhý týden v červnu.

Návraty a pokračování

Dva roky i 34 let. Tak dlouho museli fanoušci čekat na filmová pokračování, která přijdou do kin v roce 2020.

Na poslední společnou jízdu vyrazí v polovině ledna Will Smith a Martin Lawrence v Mizerové navždy. Na dnes už kultovní akční snímek naváže v červenci Top Gun: Maverick. Jeho představitel Tom Cruise se kvůli natáčení údajně ve zcela cruiseovské formě naučil pilotovat stíhací letoun.

Další kapitolu fantasy ságy Krotitelů duchů nabídne na začátku léta režisér Jason Reitman v pokračování s podtitulem Odkaz. Měli by se v něm objevit herci z původní dvojice filmů, jako jsou Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaverová a Annie Pottsová, ale i třeba Paul Rudd. Natočit třetí část se Reitmanův otec Ivan, který stál za původní sérií, pokoušel od roku 1989.

V prosinci se znovu shledáme s africkým princem Akeemem s tváří Eddieho Murphyho v Coming 2 America, sequelu k Cestě do Ameriky. Role nerozlučných přátel a rockerů Billa a Teda si v Bill & Ted Face the Music zahráli už potřetí Keanu Reeves a Alex Winter. V pokračování filmů z roku 1989 a 1991 jsou vyzváni návštěvníky z budoucnosti, aby složili píseň, která zachrání svět.

Na úspěch svého debutového hororu v březnu naváže, tentokrát už jenom pouze jako scenárista a režisér, americký herec John Krasinski v Tiché místo 2. O měsíc později na svou pětadvacátou filmovou misi vyrazí tajný agent James Bond v Není čas zemřít.

Jak už se v posledních letech stalo zvykem, nebudou na programu kin ani v následujících měsících chybět adaptace komiksových příběhů o superhrdinech. Studio Marvel bude na konci dubna zastupovat fanoušky vymodlený snímek věnovaný agentce Black Widow (Scarlett Johanssonová).

Nové postavy, kterým propůjčili své tváře herci jako Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani nebo Salma Hayeková, se představí v listopadu ve fimu Chloé Zhao The Eternals (Eternálová). Více o připravovaných novinkách filmového studia Marvel se dočtete zde.

Konkurenční studio DC uvede dva snímky se ženskými protagonistkami. V únoru se zotaví z rozchodu s Jokerem záporačka Harley Quinnová (Margot Robbieová) v Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn), v červnu se zase ve Wonder Woman 1984 podívá amazonská válečnice Diana (Gal Gadotová) do osmdesátých let.

České novinky

Do půjčovny dronů zamíří na začátku února Jiří Mádl s Kryštofem Hádkem v novém filmu Petra Zelenky Modelář. Dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti, ve kterém pomocí tří dospělých figurantek rozplétají problematiku zneužívání dětí na internetu, pak vstoupí do kin na konci měsíce.

Tuzemskou tvorbu budou ale v roce 2020 zastupovat především životopisná dramata. Jako olympijský běžec Emil Zátopek se ve filmu Davida Ondříčka Zátopek představí Václav Neužil. Viktor Dvořák zase ztvární osobnost dramatika a prvního prezidenta České republiky Václava Havla ve snímku Slávka Horáka s pracovním názvem Havel. Premiéra obou je naplánovaná na léto.

Tam jim bude konkurencí dosud nejdražší snímek české kinematografie, historický velkofilm Petra Jákla Jan Žižka. Jednookého vojevůdce si v něm zahraje Američan Ben Foster.

Koncem března se českým divákům představí novinka polské režisérky Agnieszky Holland s názvem Šarlatán. Postavě léčitele Jana Mikoláška, podle jehož skutečných osudů vznikl scénář Marka Epsteina, propůjčí svou tvář otec se synem, Ivan a Josef Trojanovi.

Nové adaptace

Kromě zmíněných Malých žen se v následujícím roce dočká nové filmové podoby celá řada známých příběhů, které už se v minulosti objevily na plátnech kin nebo televizních obrazovkách.

Na konci března to bude Emma, rozverné pojetí knihy Jane Austenové v podání americké umělkyně Autumn de Wildové, a hraná verze pohádky studia Walta Disneyho Mulan, v dubnu potom oblíbené vyprávění pro děti z pera Frances Hodgson Burnettové Tajemná zahrada.

Nový život dostane hned několik populárních knižních hrdinů. Dev Patel si vyzkouší titulní roli v komediálním dramatu The Personal History of David Copperfield, který vychází z románu Charlese Dickense. V říjnu vyšetří Kenneth Branagh jako detektiv Hercule Poirot Smrt na Nilu.

Na konci roku se čeká premiéra adaptace sci-fi románu Franka Herberta Duna. Její režie se ujal Denis Villeneuve, režisér snímků Blade Runner 2049 nebo Příchozí. V hlavní roli Paula Atreidese se představí Timothée Chalamet.

Známé písně obleče do nových kostýmů režisér Steven Spielberg v předělávce muzikálového West Side Story, který by se měl dostat do českých kin v polovině prosince.

KALENDÁŘ FILMOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2020 Filmové ceny

5. ledna:

Filmové a televizní ceny Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (Zlaté glóby)

25. ledna:

Španělské filmové ceny Goya

1. února:

Ceny české filmové kritiky

2. února:

Britské filmové ceny BAFTA

8. února:

Ceny nezávislého filmu (Independent Film Awards) / anticeny Zlaté maliny

9. února:

Ceny Akademie (Oscary)

28. února:

Francouzské filmové ceny César

7. března:

Ceny České filmové a televizní akademie (Český lev) Filmové festivaly

23. ledna - 2. února:

Festival nezávislého filmu v Sundance

20. února - 1. března:

70. Mezinárodní filmový festival v Berlíně (Berlinale)

19. - 27. března:

27. Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest

12. - 23. května:

73. Mezinárodní filmový festival v Cannes

3. - 11. července:

55. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

24. července - 2. srpna:

46. Letní filmová škola Uherské Hradiště

2. - 12. září:

77. Mezinárodní filmový festival v Benátkách

10. - 20. září:

45. Mezinárodní filmový festival v Torontu

27. října - 1. listopadu:

24. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava