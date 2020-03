‚Kino zůstává zavřené, dokud bude realita připomínat film.‘ Distributoři se učí přizpůsobit nejisté době

V Česku jsou kvůli šíření nového koronaviru nadále zavřená kina. Jejich provozovatelé proto musí spolu s distribučními společnostmi řešit, jak se mohou v současné situaci uživit. Premiéry zahraničních i českých titulů se odkládá, některé filmy se ale přesouvají rovnou do internetových videoték. Takzvaná artová a menší kina napříč republikou se zase pokouší přenést atmosféru kina do domovů svých návštěvníků. PŘEHLED Internet 10:39 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří čeští provozovatelé vsadili na vytvoření atmosféry kina v pohodlí domova (ilustrační foto) | Foto: Mohamed Hassan | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Kino zůstává zavřené, dokud bude realita připomínat film.“ Takový nápis má v současnosti na svém štítu jeden americký biograf. Jeho osud potkal od začátku epidemie nového koronaviru podniky napříč celými Spojenými státy, Evropou i některými asijskými zeměmi. Kina jsou zavřená nebo se například v případě Číny znovu zavírají poté, co se v uplynulém týdnu na několik dní otevřela.

Provozovatelé se tak náhle ocitli v realitě, kterou ještě donedávna promítali na plátna ve svých kinosálech. Nejen oni se proto začali ve velkém vracet k Nákaze, sci-fi thrilleru Stevena Soderbegha z roku 2011, a jí podobným příběhům, aby v nich našli paralely k dnešní situaci.

Žádný snímek ale ještě nejspíš nezachytil to, jak by se s podobnou krizí měl vypořádat právě filmový byznys, který na šíření nákazy COVID-19 tvrdě doplácí.

Kvůli pokračujícím zpřísněným opatřením se postupně přerušuje natáčení v zasažených oblastech. Jak uvádí server Deadline, konkrétně se to dotklo třeba produkce druhé a třetí části sci-fi ságy Avatar, sedmého Mission: Impossible nebo seriálu The Falcon and the Winter Soldier od komiksového studia Marvel, který se natáčel také v Praze. Odkládají se také lokální i mezinárodní filmové festivaly.

Na druhou část roku či na neurčito se pak přesouvají premiéry velkofilmů, jako jsou nejnovější přídavek do série o Jamesi Bondovi Není čas zemřít, superhrdinské snímky Black Widow a Wonder Woman 1984, hraná verze Mulan od studia Walta Disneyho nebo pokračování hororu Tiché místo. Filmovým distributorům proto nezbývá, než se rychle naučit, jak v nejisté době přežít.

Premiéry online

Filmy z kin se nejčastěji začaly objevovat v nabídce VOD (video on demand neboli video na vyžádání, pozn. red.), kde si je zájemci mohou podle potřeby přehrát či stáhnout, a to buď za jednorázový poplatek, nebo v rámci předplatného.

Kvůli současné epidemii se alespoň ve Spojených státech amerických přesunula řada snímků online mnohem dříve, než by tomu bylo za normálních podmínek. Do televizních a internetových videoték se tak jen několik týdnů nebo dokonce dní po kinopremiéře dostaly akční Bloodshot s Vinem Dieselem, superhrdinský Birds of Prey, animovaný film Frčíme, horor Neviditelný nebo nová adaptace románu Jane Austenové Emma.

Zvýšený zájem o legální sledování filmů na internetu potvrzuje česká online videopůjčovna Aerovod. Ta oproti zatím nejúspěšnějšímu měsíci v historii svého fungování zaznamenala v březnu čtyřnásobné navýšení tržeb.

„Předpokládáme ale, že tržby do konce měsíce ještě porostou a navýšení by mohlo být až šestinásobné,” komentuje dramaturg Jakub Němeček z distribuční společnosti Aerofilms, která videotéku provozuje.

V Česku kromě Aerovodu fungují ještě například streamovací platformy Dafilms, Voyo nebo tuzemské verze služeb Netflix, HBO GO a iTunes. Většinu z výše uváděných amerických novinek na nich ale zatím nenajdete.

„V současné době na VOD uvolňujeme české a nezávislé filmy, které již byly v kinech nebo do kin ani nebyly plánovány,“ říká pro server iROZHLAS.cz za distribuční společnost CinemArt Petr Slavík. Jmenuje přitom konkrétně komedii Vlastníci, novou pohádku Zdeňka Trošky Zakleté pírko nebo norské fantasy Cesta za živou vodou.

„Co se týče filmů z velkých studií, jako je například právě Emma. nebo Trollové: Světové turné, pak u nich premiéru odkládáme a na VOD je neuvolňujeme. Studio Universal v USA a v některých regionech pár filmů pro VOD těsně po kinopremiéře, v případě Emmy a Trollů ještě před ní, v souvislosti s COVID-19 uvolnilo. Náš region zatím vynechali. Stále se počítá s odloženými premiérami v kinech,“ dodává Slavík.

Jako jeden z prvních filmů v Česku i na světě se kvůli šíření nákazy COVID-19 přesunul rovnou do digitální distribuce cestovatelský dokument Afrikou na Pionýru. Na internetu je k vidění od 26. března, kdy měl původně vstoupit do kin.

Distribuční společnost Bontonfilm premiéry svých dalších filmů zatím odkládá. Jedinou výjimkou je podle jejího zástupce Lukáše Vedrala psychologické drama Poslouchej. „Mělo jít na konci dubna do kin, ale zvolíme cestu VOD distribuce. Nabídnout ho kinům zkusíme poté taky, ale hlavní premiéra by byla online,“ řekl Vedral serveru iROZHLAS.cz.

Romantická komedie Šťastný nový rok nebo historické drama Amundsen by se pak podle něj mohly objevit na streamovacích platformách a DVD dříve, než byl plán. Podobně urychlený přesun čeká podle Marty Žurkové z Falconu také české filmy Můj příběh a Modelář.

Otvírání archivů

I kvůli omezením ze strany zahraničních studií se proto filmoví distributoři převážně spoléhají na svůj archiv tuzemské tvorby. Společnost AQS a. s., která sdružuje značky Bioscop a Magic Box, začala pod heslem „doma seď a zachraň svět“ nasazovat denně jeden snímek na svůj youtubový kanál Filmy česky a zadarmo.

Divácky oblíbené filmy jako Pelíšky, Samotáři, Horem pádem nebo Lichožrouti se na stránce objevují každý den v 17.00 a jsou volně dostupné ke zhlédnutí po dobu 30 dní.

Pod názvem Česká filmová klasika otvírá svůj archiv zdarma na YouTube také Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie a společnost DILIA. Ve výběru děl od československých režisérů napříč 20. stoletím najdete například Svatby pana Voka, Zločin v dívčí škole nebo Proti všem.

A pokud hledáte něco kratšího pro děti, možná si vyberete v pásmu starších i novějších studentských filmů, které zveřejnila Filmová akademie múzických umění v Praze (FAMU). Nechybí mezi nimi ani oceňované tituly jako Plody mraků nebo Pouštět draka.

Kino v obýváku

Na vytvoření atmosféry kina v pohodlí domova vsadili provozovatelé pražských kin Aero, Bio OKO a Světozor, královéhradeckého Bio Central a brněnského Univerzitního kina Scala. Ti spustili 18. března projekt Moje kino LIVE.

V rámci něj si mohou diváci zakoupit elektronickou vstupenku do některého ze zmíněných kin a zhlédnout přes online stream v čase stanoveném programem spolu s dalšími uváděný snímek.

„Chceme přinést našim fanouškům sdílený divácký zážitek podobný co nejvíc tomu, co nás baví a odehrává se běžně v kině. Čekají je úvody, reakce diváků, společnost přátel, a je to i způsob, jak mohou napřímo vyjádřit podporu danému kinu,“ představil projekt jeho koordinátor a dramaturg kina Světozor Vojtěch Marek.

„Stream začne půl hodiny před projekcí a skončí půl hodiny po projekci ruchem kavárny a kina, diváci mohou debatovat na chatu – stejně jako by si povídali na našich barech před filmem a po filmu,“ dodal.

Během projekcí je k dispozici chat. Skrz něj mohou lidé diskutovat s dalšími návštěvníky virtuálního kina. V rolích moderátorů se v něm objevují také promítač, uvaděčka nebo barman, aby zahlásili třeba to, že se v sále našel mobil nebo jedna bota.

První projekcí Moje kino LIVE se stala oscarová černá komedie Parazit. V české premiéře ale diváci už zhlédli také Malou lež o střetu kultur a generací, kterou měl uvést festival Febiofest. V rámci jednoho večera zase proběhla debata s dokumentaristou Vítem Klusákem o jeho kinohitu V síti.

Země medu, Pro Samu i Portrét dívky v plamenech. Festival Jeden svět zpřístupní své filmy online Číst článek

Nejnavštěvovanější český dokument historie se podle Klusáka do online distribuce v nejbližší době nepodívá. Jak vysvětlil během páteční online debaty, nejdříve se vrátí do kin. V těch slovenských totiž strávil pouze několik málo dní před jejich uzavírkou. Tvůrci spolu s tím odkládají také osvětovou kampaň se školní verzí filmu.

Takzvané virtuální kino na konci března vzniklo také ze spojení více než 80 tuzemských jednosálových kin.

„Hrajeme na reálné kino se vším všudy. Není možné film zastavit, vracet nebo přeskočit reklamy. Diváci můžou podpořit své kino koupí více lístků, ale spíš počítáme, že si koupí jeden pro získání kódu a pak se bude dívat celá rodina,“ popisuje autor projektu, předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.

První testovací projekcí na webu VaseKino.cz byla v neděli 29. března cestopisná roadmovie Afrikou na Pionýru.