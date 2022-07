Smích je znakem člověka, říká herečka Tomicová. Ve filmu hraje ženu s celoživotním deficitem lásky

Čím je pro vás smích na jevišti, v hledišti i v životě?

V životě strašně důležitý, bez humoru bych nemohla fungovat, strašně ráda se směji. Bohužel někdy hodně nahlas. Na jevišti je to někdy problém, protože ne každá postava se může smát jako já. Pláč je stejný, všichni pláčeme stejně, ale smích je znakem člověka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejde o karikaturní postavu, říká herečka Pavla Tomicová o hlavní roli ve filmu A pak přišla láska…

Dnes bude mít premiéru snímek A pak přišla láska…, režisérem je Šimon Holý. Jak vás získal ke spolupráci?

Zavolal mi a začal mi vyprávět o projektu, který chystá. Bylo to strašně dobré a lákavé, co říkal. Hned jsem do toho chtěla jít.

V titulcích je Šimon Holý autor scénáře. Ale vy a ostatní kolegyně, které tam hrají, také...

Dokonce se mě na to ptali, jak jsem se cítila jako spoluscenáristkou, ale já jsem se tak necítila. Pořád to zůstává herecká práce, i když člověk improvizuje. Scenáristická práce to úplně není. Improvizaci mám strašně ráda, ale to asi možná používám i špatné slovo. Nejde o improvizaci, ale vyjádřit svými slovy pocity, situaci...

A co tam hrajete?

Šedesátiletou ženu, která má celoživotně deficit lásky. Je to žena, která má neustále problém potkat správného muže a celý život se trápí tímhle deficitem. A zatížená je celá ženská linie. Takže ten film je kromě toho, že paní hledá pomoc u kartářky, tak i o tom, že se tam dělá rodové léčení, aby se vyčistil rod od špatné energie a nastartoval novou dráhu.

Ve Snowboarďácích, Rafťácích, Nudě v Brně hrajete nezapomenutelné role. Ale jsou to spíše postavičky, na rozdíl od tohoto filmu...

Zviditelnili mě Snowboarďáci, protože to bylo divácky velmi navštěvované. Ale pak jsem zažívala takový zvláštní boom, protože jsem dostávala nabídky a říkali mi – už to na vás píšeme. A když jsem to četla, tak jsem zjistila, že to píšou na tu paní ze Snowboarďáků. Musím říct, že tohle je první role – nechci říct normální, má spoustu problémů – ale není to už karikaturní postava.

Celý pořad si poslechněte v audiozáznamu.