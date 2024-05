Fisherová byla přesvědčená, že jí Start Wars zničí kariéru. Přesto ji role silné princezny nadchla

Todd Fisher v letošním dokumentu stanice BBC řekl, že když provázel svoji sestru v roce 1977 na předpremiéru prvních Hvězdných válek, Carrie Fisherová, princezna Leia, byla přesvědčená, že ze série bude béčkové sci-fi, které ji přivodí konec kariéry. Londýn 12:09 4. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje. Mark Hamill jako Luke Skywalker, Carrie Fisher jako Leia Organa a Harrison Ford jako Han Solo | Foto: Shutterstock | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Todda o opaku přesvědčily hned první záběry, kdy přes plátno přelétne známé žluté písmo a záhy vesmírný křižník; jeho sestra mu v kině na vedlejším sedadle drtila ruku a Fisher prý věděl, že z ní bude hvězda. Herečka později téhož roku film popsala jako „ryzí zábavu, jako jízdu na horské dráze“.

„(Režisér) George Lucas nechtěl dívku v nesnázích, nechtěl stereotypní princeznu. Znáte to, trochu oběť, vyděšená, neschopná vypořádat se s problémy bez pomoci kluků. Chtěl bojovnici...to se mi na té roli líbilo,“ vysvětlila svůj prvotní zájem Fisherová.

Scénář jí připadal už při prvních čteních „báječný“, ačkoliv uvedla, že musela zapojit „trochu fantazie“, aby si představila, jak film bude skutečně vypadat.

„Nejsem úplně pyšná na ten (britský) přízvuk a lesk na rty, ale ten zbytek... ohromně jsem si to užila,“ vzpomínala herečka v roce 2004.

Když Fisherová s BBC poprvé mluvila v prosinci 1977, Star Wars byly ve Spojených státech už půl roku fenomén a britské publikum si muselo na premiéru počkat ještě tři týdny. V Československu mezitím vrcholila normalizace.

„Americká ambasáda v Praze (začátkem léta) všechny pozvala na slavnostní promítání nejnovějšího amerického trháku,“ řekl České televizi dramaturg Michael Málek.

„Pozvali i (tehdejšího ředitele Československého státního filmu Jiřího) Purše a další funkcionáře. Purš potom všude říkal, že ten film, co Američané nutí, nesmíme koupit,“ dodal dramaturg s tím, že Purš o Star Wars tehdy hovořil jako o pohádce.

„Označovali to jako nejdražší nízkonákladový film, co kdy kdo natočil,“ popsala herečka Carrie Fisherová průběh natáčení. „Každou scénu museli pečlivě plánovat a přijít se spoustou nových věcí. Na zvláštní efekty měli z desetimilionového filmu jen tři miliony dolarů, což na efekty není moc,“ dodala.

Star Wars všude

Star Wars přinesly Fisherové slávu v celém světě, s ní však také jisté osobní problémy. Herečka trpěla bipolární poruchou a ve své částečně autobiografické knize později s nadsázkou hovořila o závislosti na drogách a komplikovaném vztahu s matkou.

Z knihy se později stal film Pohlednice z Hollywoodu (1990) v hlavní roli s Meryl Streepovou, k němuž Fisherová napsala scénář. Psaní si po dokončení původní třídílné série Hvězdných válek vzala herečka jako svoji další hlavní doménu – v Hollywoodu byla žádaná editorka scénářů, píše BBC.

Ačkoliv Star Wars zdaleka nebyly jedinými filmy, v nichž Fisherová hrála, vesmírná sága její kariéru ovládla. Na otázku, co pro ni odkaz Hvězdných válek znamená, v roce 2000 odpověděla:

„Nemám tušení. Moje dcera má školní desky s princeznou Leiou. Pronásleduje mě to všude. Špatné vlasy, podivné oblečení, žádná podprsenka. Je velmi těžké vystihnout, co to vlastně bylo. Ale kdyby se mi to nelíbilo, čekal by mě asi nepříjemný život,“ řekla Carrie Fisherová.

BBC rozhovor s Fisherovou připomíná k příležitosti Mezinárodního dne Hvězdných válek, který připadá na sobotu.

Důvodem, proč si fanoušci Star Wars připomínají zrovna 4. května, je to, že anglické „May the fourth“ (česky čtvrtého máje) připomíná frázi „may the force be with you“ (nechť tě provází síla), kterou se postavy postavy Star Wars často loučí a která se pro filmovou sérii stala ikonickou.