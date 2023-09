Fortuna poslala Kazmovi předžalobní výzvu. ‚Poškozuje naše dobré jméno,‘ tvrdí sázková kancelář

Sázková kancelář Fortuna poslala influencerovi a moderátorovi Kamilovi Bartoškovi, který vystupuje pod pseudonymem Kazma, předžalobní výzvu kvůli jeho filmu Onemanshow: The Movie. Fortuně se nelíbí, jak je ve filmu vyobrazena, vadí ji také využití jejího loga. Žádá proto úpravu filmu. V pátek to napsal server Seznam Zprávy. Praha 21:49 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamil Bartošek alias Kazma ve ONEMANSHOW: The Movie | Zdroj: Bontonfilm

Ve filmu je mimo jiné scéna, ve které Bartoška vydírá údajně jeden ze zaměstnanců Fortuny a chce po něm deset milionů. Podle sázkové kanceláře se ale scéna nezakládá na pravdě.

Český film, na který přišlo nejvíc diváků. Rekordní Kazmův film vydělal za čtyři dny přes 54 milionů Číst článek

„Příběh aktuálně vysílaného filmového snímku Onemanshow: The Movie se v několika rovinách dotýká i společnosti Fortuna. Na základě prvotních impulsů právní oddělení firmy již ve středu 16. srpna požádalo producenta i distributora z procesních důvodů o zpřístupnění filmu,“ cituje server Seznam Zprávy mluvčího Fortuny Petra Šraina.

Poté následovalo zaslání předžalobní výzvy. „Způsob, jakým je ve snímku zachycena, vedle užití loga nebo podvodné konstrukce, poškozuje její dobré jméno a pověst, proti čemuž se společnost rozhodla bránit,“ vysvětlil v prohlášení mluvčí Fortuny Šrain.

Sázková kancelář podle webu požaduje „korekce a úpravy filmu tak, aby byly odstraněny veškeré informace týkající se nebo jakkoliv související se společností Fortuna s tím, že do doby provedení odpovídajících úprav požaduje zdržení se dalšího šíření filmu“.

Začíná 80. ročník filmového festivalu v Benátkách. Své snímky tam uvedou Woody Allen či Roman Polanski Číst článek

Chce také zveřejnění omluvy za poškozování dobrého jména a pověsti firmy. Kancelář vyloučila, že by šlo o reklamní trik a že by měla s tvůrcem filmu nějakou dohodu.

To, že se Fortuna na Bartoška obrátila, potvrdil i Bartoškův právník Robert Plicka. Uvedl, že jeho klient dostal výzvu ke zpřístupnění filmu před veřejnou premiérou kvůli podezření Fortuny, že by ve filmu mohlo dojít ke zneužití jejího názvu a loga a že by firma mohla být vyobrazena poškozujícím způsobem.

„Součástí výzvy je i upozornění na možný vznik škod, ukážou-li se tyto informace jako pravdivé. Na výzvu dosud nebylo ze strany klienta (Kamila Bartoška, pozn. red.) reagováno. K dalším otázkám se z pochopitelných důvodů nemohu vyjádřit,“ dodal.

Film, který vstoupil do kin ve druhé polovině srpna, byl dvakrát v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin. Za první víkend po uvedení ho vidělo 290 000 diváků, což je nový český rekord.