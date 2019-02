Sen o demokratické Nikaragui. Cenu Člověka v tísni na festivalu Jeden svět dostane aktivista Ramirézová

Člověk v tísni v březnu na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech ocení nikaragujskou farmářku a aktivistku Francisku Ramírezovou. Cenu jí v Praze oficiálně předá premiér tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä. V tiskovém prohlášení to ve středu oznámila organizace Člověk v tísni. Praha 20:50 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikaragujská farmářka a aktivistku Franciska Ramírezová | Zdroj: Člověk v tísni

Prestižní ocenění Homo Homini uděluje Člověk v tísni od 90. let osobnostem a skupinám, které se významně zasloužily o ochranu lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Mezi laureáty z předchozích let patří například čínský literární kritik a disident Liou Siao-po, ázerbájdžánský právník Intigam Alijev nebo ruská organizace Výbor na obranu proti mučení.

Osvoboďte Sencova, vyzývá Člověk v tísni. Vězněného filmaře chce podpořit kampaní na Instagramu Číst článek

„Je to pocta pro nás, pro naše rodiny i naši zemi,“ řekla o ceně Homo Homini Ramírezová, vůdčí osobnost nikaragujského demokratického hnutí, jejíž odhodlané vystupování proti záborům půdy a autoritářskému režimu inspirovalo obhájce lidských práv v celé zemi. „Cítím zodpovědnost pokračovat v tom, co jsme začali,“ doplnila.

Vyhrožování smrtí

Ramírezové se z pozice chudé farmářky podařilo mobilizovat statisíce lidí a společně s nimi požadovat možnost zapojit se do rozhodování o vlastním osudu v jedné z nejchudších zemí západní polokoule, kde již třináctým rokem vládne pevnou rukou prezident Daniel Ortega a jeho manželka Rosario Murillová. Aktivistka byla za své aktivity opakovaně zadržena, šikanována a bylo jí i vyhrožováno smrtí.

Loni v srpnu musela ze země uprchnout. Tak jako více než padesát tisíc dalších lidí odešla z Nikaraguy do sousední Kostariky poté, co v zemi v dubnu 2018 vypukla závažná krize. Celonárodní nenásilné protesty proti autoritářskému režimu prezidenta Ortegy, do nichž se zapojili lidé z různých sociálních skupin, byly vládou násilně potlačeny. O život při nich přišlo nejméně 350 osob.

Navzdory masovým protestům odmítá Ortega odstoupit. ‚Předčasné volby by vyvolaly nestabilitu,‘ řekl Číst článek

Ramírezová pokračuje v podpoře a organizaci nikaragujského demokratického hnutí i na dálku. „Mým snem je Nikaragua, která bude postavená na rovnosti, kde nebude korupce, kde bude zajištěna svoboda, spravedlnost, demokracie a právní stát,“ vysvětlila.

„Ramírezová je inspirujícím příkladem, protože ukazuje, že pokud jsou obyčejní lidé bez moci a konexí schopni se spojit, jejich úsilí o ochranu vlastních domovů, životního prostředí a lidských práv získává váhu,“ uvedla ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni Sylva Horáková.

Ramírezové cenu osobně na slavnostním zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Pražské křižovatce 6. března předá předseda tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä. Ten je zastáncem „politiky střední cesty“, která je založena na rovnosti a vzájemné spolupráci mezi Tibetem a Čínou a usiluje o mírové vyřešení tibetské otázky. Na slavnostní ceremonii pronese úvodní řeč, v níž se dotkne rostoucího globálního vlivu Číny a dopadů čínské zahraniční politiky na ochranu lidských práv.