Fronta od Thermalu až k Palachově nábřeží. Zájem o první lístky na karlovarský festival byl mimořádný

Kolem 1500 lidí ráno čekalo na otevření pokladen Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Byla to nejdelší fronta za poslední ročníky. Lidé zaplnili nejen plochu vedle hotelu Thermal, ale fronta vedla až na nábřeží Jana Palacha. První filmoví fanoušci čekali před pokladnami už ve středu v poledne. Karlovy Vary 12:16 3. července 2025

Podle vedoucího produkce festivalu Petra Lintimera čekalo na lístky až 1500 lidí, alespoň podle délky fronty, která byla nevídaná. Lidé si mohou 3. července rezervovat a kupovat vstupenky na první dva dny festivalu – tedy pátek 4. července a sobotu 5. července, a to jak na pokladnách, tak v mobilní aplikaci.

Podle Pavla Dvořáka, který se před pokladnami usadil už ve středu a byl tak mezi prvními ve frontě, ale ani novinky ve formě digitálního objednávání vstupenek kouzlo čekání na první lístky neohrozí.

„Ta fronta patří k festivalu. Má svoji kouzelnou atmosféru“ Pavel Dvořák (zájemce o vstupenky)

„Ta fronta patří k festivalu. A myslím, že úplně zrušit frontu a dělat všechno on-line by bylo nesmyslné. Je to sice budoucnost, ale toto má svoji kouzelnou atmosféru. Potkáváme se tady, popovídáme si po roce, co se stalo nového, a tak dále. Myslím, že fronta bude, doufám, i nadále,“ řekl Dvořák.

Digitální Festival Pass+

Novinkou 59. ročníku festivalu je i digitální Festival Pass+, který umožňuje rezervace vstupenek před příjezdem. Podle Lintimera letos tuto novinku festival zkušebně nabídnul v počtu 1000 kusů a většina se prodala.

Hotel Thermal, který je srdcem festivalu, je na páteční zahájení plně připraven. Vždy několik dní před zahájením se promění jeho interiéry ve festivalové městečko s pokladnami, službami, obchody s festivalovými upomínkovými předměty, od placek přes propisky až po trička, hrnky nebo tašky.

Vzpomínky na Bartošku

Na památku prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, který zemřel v květnu, se dají letos koupit i trička s jeho fotografií z mladých let nebo z poslední doby.

Na tričkách s vizuálem letošního festivalu, což je objetí, je na zádech i nápis „Make Films Not War“, parafráze na dávný výrok ze 60. let amerických odpůrců války ve Vietnamu.

Bartošku připomíná také zahájená výstava velkoformátových fotografií, které jsou na panelech rozmístěny od hotelu Thermal až k hotelu Pupp, tedy po celé lázeňské zóně. Celkem 60 fotografií připomíná zajímavé, známé i neznámé záběry Bartošky na filmovém festivalu.