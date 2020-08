‚Český film je zalidněn slepicemi.‘ Postavení žen v kinematografii se nelepší, debatovalo se na Filmovce

„Věci se neposunuly. Zabývám se tím od počátku 90. let a dnes se mi to zdá spíš horší,“ prohlásila scenáristka Tereza Brdečková na debatě, kterou v rámci nedělního programu Letní filmové školy zorganizovala platforma Girls in Film (Holky ve filmu). Odnož zahraničního projektu, který mezi sebou propojuje filmařky a zasazuje se o propagaci jejich práce, se chtěla podívat na to, zda se postavení žen v české kinematografii mění k lepšímu.

Festivalový deník Uherské Hradiště 15:19 10. srpna 2020