Pokračování legendy. Animátor Barta oživuje po více než 30 letech svého golema

Víc jak 30 let měl příběh o golemovi založený v archivu. Teď se k němu animátor Jiří Barta vrátil a rozkreslil hlavní postavy, které budou také z hlíny. Známý tvůrce tak s každým dalším snímkem zkouší novou techniku. Většina diváků si ale nejspíš bude pamatovat hlavně jeho filmového Krysaře. Praha 16:53 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Animátor čerpá ze svých dětských vzpomínek, kdy vyrůstal ve složitém období komunistické totality | Zdroj: Jiří Barta / Hausboot

Zatímco pro strašidelného Krysaře byly typické dřevěné loutky, pro vytvoření krátké ukázky s názvem Golem sáhl Barta po keramické hlíně. Celovečerní příběh o hliněném muži mu ale až dosud zůstával uložený v šupleti.

V jedné z místností domku na kraji Prahy má animátor v mřížové polici vystavené některé loutky ze svých starších filmů. Ten nejnovější ale připravuje už i v počítači. Na malém stolku ho otvírá a na jeho monitoru ukazuje černobílé kresby z příběhu, který volně navazuje na známou legendu o Golemovi.

„Je to vlastně návazná legenda o studentovi, který se dostane na půdu Staronové synagogy. Tam golema najde a probudí ho. Ale protože neovládá tu magii, kterou ovládal Rabi Löw, tak golem naroste do obrovských rozměrů a zřítí se na něj,“ popisuje pro Radiožurnál.

Fotogalerie (4)



Film se bude odehrávat v hlavním městě 50. let minulého století, a to v jednom malém hotelu. „Kromě nostalgie, se kterou ve filmu počítám, jsou důležité všechny prvky, které tu dobu charakterizují. Jde třeba o design nebo typografii. Má to v sobě nejen tu tragédii, ale i grotesknost. Je to podobný způsob humory, který objevuji u Franze Kafky,“ říká Barta.

Animátor čerpá také ze svých dětských vzpomínek, kdy vyrůstal ve složitém období komunistické totality. „Ten příběh je v našem podání kritika totality obecně. Nejsou tam patrná jen padesátá léta, ale i nacistická totalita,“ věří.

Hliněnému golemovi vdechne život speciální animační technikou, kterou si už dříve vyzkoušel: „Scény jsme projektovali na hliněný reliéf, a následně to snímali. Hlína tomu dávala plasticitu a také specifickou texturu. Byl to zároveň reálný obraz a zároveň hliněný. Podle toho jak se to zrovna přisvítilo.“