První díl dokumentárního cyklu o Harrym a Meghan neodhaluje nic nového. Navzdory velkým očekáváním

Tříhodinový dokumentární cyklus je podrobný životopis, který líčí soukromý život Harryho s Meghan. Vidíme, jak Meghan v Kalifornii krmí slepice. Dozvíme se, jak se seznámili. Popisuje také to, jak jejich vztah vyšel najevo a jak ho řešila britská média a také to, jak se Meghan setkala poprvé se členy královské rodiny, jak se potýkala s přísným protokolem a také velkým formalismem.

Všemi těmi díly prostupuje neustálý souboj páru s bulvárním tiskem a dotěrnými fotografy.

NEW: A Netflix source tells me that both King Charles and Prince William's offices were contacted and given time to reply ahead of the release of #HarryAndMeghanNetflix.