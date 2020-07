Letní filmovou školu zahájí Havel. Zkrácený festival nabídne ohlédnutí za tvorbou Andrzeje Wajdy

Kvůli zpřísněným hygienickým a bezpečnostním opatřením bude letošní 46. Letní filmová škola klidnější, ale pestrost jejího hlavního a doprovodného programu to neovlivní. V úterý to na tiskové konferenci slíbili pořadatelé akce, která se každoročně koná v srdci Uherského Hradiště. Zkrácený ročník festivalu potrvá od 7. do 12. srpna. Odstartuje ho projekce nového českého snímku Havel. Uherské Hradiště 13:27 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Dvořák jako Václav Havel ve filmu Havel | Zdroj: Bontonfilm

Titulní postavu dramatika, disidenta a prvního českého prezidenta ztvárnil Viktor Dvořák, v rolích Pavla Landovského a Olgy Havlové se objeví Martin Hoffman a Aňa Geislerová. Havla v Uherském Hradišti osobně uvede režisér Slávek Horák.

„Dívám se na jeho disidentské období, než se stal prezidentem, které není pro širokou veřejnost tak známé. Pro mě je nejzajímavější, jak se z Havla-dramatika stal Havel-prezident. Co ho utvářelo, přetvářelo a zavedlo na cestu od divadla k politice,“ představuje filmař pro Radiožurnál nový snímek.

Retrospektiva je letos věnována polskému režisérovi Andrzeji Wajdovi. S výběrem filmů do sekce pomáhala organizátorům i jeho manželka Krystyna Zachwatowicz-Wajdová, která bude také hostem Letní filmové školy.

„Bude to průřez celou jeho tvorbou, takže by to mělo být reprezentativní. Hrajeme nejslavnější, klasické filmy, jako je Březový háj, Slečny z Vlčí nebo Veselka, ale také i ty poslední – Puškvorec nebo Mžitky,“ popisuje programová ředitelka festivalu Iva Hejlíčková.

Dorazí také scénárista Vladimír Körner, který spolupracoval například s režisérem Františkem Vláčilem. „Budeme hrát ikonické filmy, jako je Údolí včel nebo Adelheid, ale budeme také hrát filmy, které jsou dnes už méně známé, jako je Kukačka v temném lese,“ říká Hejlíčková.

„Myslím si, že mu to dlužíme. Pan Körner, jak je svérázný a nebyl nikdy součástí žádného hnutí… Je to zvláštní, protože on je vrstevníkem nové vlny, ale je naprostým opozitem toho, co ji zajímalo, taková ta každodennost, obyčejnost. Jeho vždycky zajímala historie, klíčové dramatické okamžiky.“

Sekce Němý film s živou hudbou se bude tentokrát věnovat Busteru Keatonovi a jeho groteskám. „Málokteré filmy zestárly s takovou grácií jako ty jeho. Vzdor všem skopičinám nechtěly primárně rozesmávat (jako filmy Harolda Lloyda) či skrze smích dojímat (jako pozdější filmy Charlieho Chaplina),“ vysvětluje dramaturg Radomír D. Kokeš.

„Každý z jeho snímků je především čistá filmařina, až hýřivá demonstrace možností toho, co se dá s kinematografií jako médiem provádět. V pozadí všech těch krátkých i celovečerních filmů je obrovská tvůrčí energie. Přesný rytmus, strhující tempo, ale hlavně precizní režie a nápady na všech frontách.“

Půlnoční delikatesy představí takzvané Vulgární auteury, jejichž kreativní a veskrze individualistické akční filmy bořily kategorie vysoké a nízké kultury.

Pořadatelé v programu vyzdvihují také předpremiéru třídílného televizní dramatu Herec s Janem Cinou a Jenovéfou Bokovou.

Organizátoři takzvané Filmovky neustále upravovali program tak, aby odpovídal aktuálním vládním nařízením. Letos se proto třeba nebude promítat na Masarykově náměstí.

Podle ředitelky akce Radany Korené je zázrak, že tradiční akce vůbec proběhne: „Bylo to zdánlivě velmi rizikové. Na druhou stranu, v srdcích jsme silně cítili, že je důležité, abychom to udělali. To převážilo všechna rizika. Kdyby to někdo pozoroval zvenku, řekne si, že jsme úplní blázni, že jsme se do toho rozhodli jít. A my jsme si to asi 14 dní poté začali myslet taky.“