‚Důležitý, dojemný film o užívání si života naplno.‘ V Sofii ocenili nový dokument Heleny Třeštíkové

Český dokumentární snímek Anny získal tento víkend zvláštní uznání v mezinárodní dokumentární soutěži na přehlídce v bulharské Sofii. Dokumentaristka Helena Třeštíková v něm 16 let sledovala osudy dvakrát rozvedené toaletářky, která se ve svých 46 letech dobrovolně vydává na dráhu pouliční prostitutky, aby tak přilepšila na Vánoce vnoučatům. Sofie 13:06 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dokumentárního snímku Anny | Zdroj: Bontonfilm / Česká televize

„Časosběrný film Anny zachycuje 16 let životního příběhu svérázné ženy, která vždycky vidí raději nebe nežli dno. Hledá lásku, vzdoruje smůle i nemocem, ale všechny své životní obtíže bere s jadrným humorem a praktickým nadhledem,“ představuje snímek produkční společnost Negativ Film.

Dokumentární porota sofijského festivalu nazvala Anny důležitým filmem o často opomíjené sociální vrstvě lidí, jejichž počet po celém světě stále roste.

„Anny mě velmi dojala. Moc často se mi nestává, aby ve mně snímek zanechal takový pocit. Cítil jsem to až ve svém břiše,“ uvedl prezident poroty Lech Kowalski. „Tahle žena je neuvěřitelná bojovnice. Když na ni myslím, mám z toho na krajíčku, protože si uměla užívat života na maximum, a to až do jeho samotného konce.“

Dokumentaristka Třeštíková se stala členkou Akademie. ‚Jsem nejpřekvapenější člověk v okolí,‘ reagovala Číst článek

Třeštíková už dříve Českému rozhlasu Plus řekla, že původně chtěla, aby se snímek jmenoval Předposlední cigareta.

„V roce 2000 jsem dělala film o společnosti Rozkoš bez rizika, což je organizace, která se stará o pražské prostitutky. S jednou jsem pak točila dál. Anny byla velmi živá žena. Vypadala trochu jako Giulietta Masina (italská herečka a manželka Federica Felliniho, pozn. red.),“ vysvětlila dokumentaristka.

„Její osud jsem sledovala asi 16 let, ale už zemřela. Takže tento film je tak už definitivně hotový. Žádné pokračovaní nebude.“

Anny měla premiéru v prosinci na mezinárodním festivalu v Amsterdamu. Pokud to epidemická situace dovolí, měla by se ještě letos objevit i v českých kinech.

Během 25. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Sofii se představilo na 134 filmů z 53 zemí. Většinu z nich měli diváci možnost zhlédnout v kinech, na sedmdesát jich pak bylo dostupných ke zhlédnutí online po celém Bulharsku.