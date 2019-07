Dokumentaristka Třeštíková se stala členkou Americké filmové akademie. ‚Jsem překvapená,‘ reagovala

Dokumentaristka Helena Třeštíková se letos jako jediná Češka stala členkou Americké filmové akademie, která každoročně uděluje ceny známé jako Oscar. Informace o nových členech zveřejnila Akademie na svých webových stránkách. Server iROZHLAS.cz požádal režisérku o reakci na nominaci, ta byla ovšem touto informací sama překvapená, ale zjevně nadšená. Původní zpráva Karlovy Vary / Los Angeles 22:00 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisérka Helena Třeštíková | Foto: Daniel Černovský, CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vůbec to netuším. Jsem překvapená a nevím, co si s informací počít," reagovala dokumentaristka na dotaz serveru iROZHLAS. Doplnila, že podrobnější vyjádření poskytne, až se seznámí s tím, co nová situace obnáší.

Akademie každý rok vybírá stovky nových členů z řad filmových tvůrců. Loni i letos jich vybrala více než 800. Helena Třeštíková je přitom jedinou Češkou, kterou Akademie letos vybrala. Mezi ostatní nové členy patří například Lady Gaga, Tom Holland, Marina de Tavira, Elizabeth Moss a Claes Bang nebo režiséři Phil Lord a Chris Miller.

Noví členové se nemohou sami přihlásit, ale musí je nominovat alespoň dva již stálí členové Akademie. Nominování mohou nabídku odmítnout. Letos tvořily polovinu vybraných filmových osobností ženy.

Jméno režisérky Heleny Třeštíkové je uvedené na webu Oscarů v sekci Dokument. | Zdroj: reprofoto

V oblasti dokumentárního filmu musí nový člen splňovat následující kritéria: být režisérem nebo producentem alespoň dvou dokumentárních filmů, které reflektují vysoké standardy americké filmové akademie; nebo být režisérem nebo producentem dokumentárního filmu nominovaného na Oscara; nebo být svou prací jedinečným přínosem tomuto filmovému žánru.

U dokumentaristky Heleny Třeštíkové Akademie vyzdvihla dokumenty Manželské etudy a Marcela.

List necelých 9 000 členů Akademie je ale „přísně střeženým tajemstvím". Loni byla přijatá animátorka Michaela Pavlátová.