Když točíte časosběrné filmy, nemůžete se zlobit, že stejný čas plyne i vám, míní Třeštíková

Pod zbrusu novým životním portrétem slavného Čecha Miloše Formana jsou podepsáni Jakub Hejna a Helena Třeštíková. Proč byl Forman idolem slavné české dokumentaristky? Co říká na pozvání do poroty od americké Akademie filmového umění a věd, která uděluje Oscary? Interview Plus Karlovy Vary 22:10 3. července 2019

„O kvalitách filmu je rozhodování vždy strašně problematické. Když někdo skočí nejdál do dálky, tak mu vítězství neupřete. Ale říct, tohle je ten nejlepší film, je závislé na tom, kdo o tom hlasuje,“ říká v Interview Plus Helena Třeštíková.

Přidává i citaci Miloše Formana, který když „dostává svého druhého Oscara, tak mu všichni říkají: Nepo*er se z toho. On na to: Pos*ru, ono to je strašně důležité. To je s odpuštěním Formanova citace,“ dodává.

Třeštíkovou prý nabídka, o které se dozvěděla až od redaktorky iROZHLAS, nesmírně překvapila a potěšila. „Beru to jako poctu nejen pro mne, ale i pro českou kinematografii.“

Kdybych na kultuře zůstala?

Co by bývalo s Helenou Třeštíkovu, kdyby se po 16 dnech (2007) na ministerstvu kultury nerozhodla podat demisi? Opustit svět filmu prý neměla v úmyslu, ani když si sedala na ministerské křeslo. „Brala jsem to s tím, že to bude jen na půl roku, protože to vypadalo, že vláda nedostane důvěru. Všechno se pak vyvinulo jinak – jak tak život jde někdy jinudy, než si myslíte,“ odpovídá.

„Odešla jsem tak rychle kvůli sítím, které jsem tam zahlédla a na které mě i upozornil můj předchůdce, ministr Martin Štěpánek (ve funkci od září 2006 do ledna 2007) Kdo ví, třeba bych teď seděla ve vězení a nosili byste mi buchty,“ uzavírá s úsměvem.

Třeštíková nedávno oslavila 70 let. „Pro ženy to není nic, nad čím by jásaly, ale já si pořád opakuji, že pokud se někdo ve své práci zabývá tím, že čas plyne, tak se nesmí zlobit, že plyne i jemu a musí to přijímat s pokorou.“

Pomíjivost by tady ale byla, i kdyby prý časosběrné filmy netočila. „Jsem s tím vlastně smířena. Čas je jedna z nejdemokratičtějších kategorií, protože nám odklepává všem stejně,“ dodává.

Forman vs. Forman

Na 54. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary má teď snímek Forman vs. Forman, který vede soutěž o přízeň diváků.

Popisuje život slavného Čecha, ne přímým rozhovorem, ale sestřihem archivů. Formana prý nepřesvědčovala, protože je její celoživotní zásadou, že pokud někdo nechce, tak netočí.

Třeštíková prý byla kdysi Formanem až uhranutá. „Přišlo to někdy v době, kdy mi bylo kolem 12–14 let. Tehdy jsem seděla v kině vlastně pořád. A tak jsem zaznamenala i Formanovu novou vlnu, která mě uhranula… On jakoby sestřel rozdíl mezi filmovým a skutečným životem. V kinech byl najednou reálný život normálních lidí,“ dodává Helena Třeštíková.

Víc si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Vladimír Kroc.