30 let až doživotí. Herec Danny Masterson známý ze Zlatých sedmdesátých jde do vězení za dvě znásilnění

Soud v Los Angeles ve čtvrtek odsoudil amerického herce Dannyho Mastersona známého z filmu Yes Man nebo seriálu Zlatá sedmdesátá na 30 let až doživotí za znásilnění dvou žen před 20 lety. Ze znásilnění Mastersona obvinily tři členky scientologické církve, podle poroty herec zneužíval svého vlivného postavení v církvi a dvě z těchto žen znásilnil. Porota se nedokázala shodnout na tom, zda znásilnil i třetí ženu. Los Angeles 21:36 7. září 2023

Soudkyně Charlaine Olmedová vynesla rozsudek nad 47letým Mastersonem poté, co si vyslechla výpovědi žen o traumatech, která prožily, a o utrpení, které jim v uplynulých letech způsobily vzpomínky.

Odsouzení na 30 let až doživotí znamená, že odsouzený si o podmínečné propuštění může zažádat teprve poté, co si ve vězení odpyká 30 let. To ale nemusí znamenat, že bude jeho žádosti vyhověno.

„Pane Mastersone, vím, že tu sedíte neochvějně přesvědčen o své nevině, a proto se nepochybně cítíte být obětí justičního systému, který vás zklamal,“ řekla Olmedová herci před vynesením rozsudku. „Ale pane Mastersone, vy tu nejste obětí. Svými činy jste před dvaceti lety vzal jinému člověku hlas a možnost volby. Tak či onak se budete muset se svými předchozími činy a jejich důsledky vyrovnat,“ dodala.

Herec, který je od května ve vazbě, seděl u soudu v obleku. Masterson sledoval ženy bez viditelné reakce, když mluvily, popsala atmosféru v soudní síni AP. Masterson obvinění vždy popíral.

‚Krádež ducha‘

„Když jsi mě znásilnil, okradl jsi mě,“ řekla jedna z žen, za jejíž znásilnění byl Masterson odsouzen. „To je to, co je znásilnění, krádež ducha,“ dodala. Druhá žena uvedla, že Masterson „neprojevil ani špetku lítosti nad bolestí, kterou způsobil“.

Oba útoky se odehrály v Mastersonově domě v Hollywoodu v letech 2001 až 2003, kdy byl na vrcholu slávy. Poté, co obvinění vyšla najevo, byl Masterson vyhozen ze seriálu Ranč od streamovací společnosti Netflix.

Podle amerických médií sehrála scientologie v průběhu slyšení významnou roli. Olmedová nechala k výpovědi předvolat odborníky na církevní problematiku a v soudní síni podle médií panovalo značné napětí mezi současnými a bývalými příslušníky scientologie. Ženy, které Mastersona ze znásilnění obvinily, tvrdily, že je církev odrazovala od toho, aby se obrátily na orgány činné v trestním řízení.