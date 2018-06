Zemřel herec František Švihlík. V Četnických humoreskách hrál štábního strážmistra Němce

„František se rok a půl léčil s rakovinou, od vánoc na tom byl hůř a chodil o francouzských holích. Asi před měsícem se jeho stav rapidně zhoršil, odvezli ho na internu do Havlíčkova Brodu a před dvěma týdny ho přesunuli do hospice v Chrudimi,“ řekla ČTK Marie Krajíčková, která se s hercem přátelila téměř 40 let.

Nezapomenutelný byl František Švihlík jako štábní strážmistr, fotograf a technik Čenda Němec v Četnických humoreskách.

Na natáčení seriálu z kriminalistického prostředí první republiky zavzpomínal i ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2011. „Lézt do toho auta je tak obrovská práce, je to prostě všechno stísněné a teď si představte, že a teď si představte, že nás tam bylo pět plus pes. Teď pan režisér křičel rychle všichni ven…“

Na televizních obrazovkách se původně vyučený automechanik objevil na konci sedmdesátých let, diváci si ho můžou pamatovat třeba z filmu Bony a klid, kde ztvárnil roli veksláka. Hrál i ve filmu Antonyho šance nebo pohádce Jak se budí princezny, kde se představil v roli strážného Půlnočního království.

Dál se Švihlík věnoval hlavně divadlu. Působil například v loutkovém divadle v Teplicích a později v Městských divadlech pražských.