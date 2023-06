Zlínský festival je pro mě srdeční záležitost. Film je tu na každém kroku, pochvaluje si herec Čenský

Filmovým festivalem pro děti a mládež ve Zlíně už dvacet let provází moderátor a herec Jan Čenský. Každoroční cesta do Zlína pro něj ale není jen o této kulturní akci. „Miluji tady Zoo Lešná, tu si nikdy nenechám utéct, pak parky, kde se příjemně pobývá,“ popisuje herec. Zlín 22:43 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Čenský | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Jak se v tvých očích tento festival proměňuje?

Je to pro mě srdeční záležitost. Začínal jsem tu před Velkým kinem, když byl prezidentem festivalu Slávek Jandák. Hodně se to tu změnilo. Paní architektka Eva Jiřičná postavila nádherné centrum, kam se festival přesunul. Filmem ale žije celý Zlín. Kamkoliv vkročíš – do parku, na náměstí – tam je všude film.

Na festivalu se poprvé objevilo i divadlo. „Vzniklo to náhodou. Mluví o tom, proč je najednou divadlo na filmovém festivalu, ale bylo narváno," podotýká Čenský

V pátek bylo poprvé na festivalu divadlo. S Danou Morávkovou jste sem přivezli představení, které se jmenuje Mlčeti zlato?

Ano, je to francouzská „konverzačka“. Vzniklo to náhodou, docela se i mluví o tom, proč je najednou divadlo na filmovém festivalu, ale bylo narváno. Bylo to příjemná změna a pro nás zajímavé tím, že jsme hráli v kongresovém centru, které je spíš pro symfonický orchestr než pro menší divadélko, ale reakce byly senzační.

Na konci jsme je natáčeli, abychom film a divadlo propojili, ale nevím, jestli se v tom bude pokračovat. Pro nás to byl zážitek a děkujeme filmovým hostům, že přišli i na divadelní představení.

Což tě teď na festivalu ještě čeká?

Teď mě čeká Radost tvořit, což je velmi hezký doprovodný program, kde zrakově postižené děti malují. A to je radost. Člověk by myslel, že to budou nějaké tmavé, černobílé obrázky. Naopak – spousta barev a spousta radosti.

Máš tady nějaký rituál, když sem pravidelně jezdíš?

Rituálem je samozřejmě hotel Zlín, kde se vždycky večer všichni sejdou a po roce vidíš známé a milé tváře. Miluji tady Zoo Lešná, tu si nenechám utéct, pak parky, kde se příjemně pobývá, a prostě Zlín.

