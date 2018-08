Herec Robert De Niro slaví 75 let. Proslavil se jako komik i mafián

Protáhlý nos, piha na pravé tváři a výraz, který dokáže obličej drobným pohybem mimických svalů proměnit ze zachmuřeného bručouna v okouzlujícího vtipálka. To je Robert De Niro - herec, který má ve čtvrtek pětasedmdesát let. Jeho talent obdivují dodnes diváci v klasických filmech Taxikář a Zuřící býk nebo v komediích jako Vrtěti psem. Nejvíc ho ale proslavili - právě i díky jeho výrazu - snímky z mafiánského prostředí. Los Angeles 13:46 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert De Niro | Foto: Jan Rosenauer

V roce 1975 vyhrál Robert De Niro Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. V druhém pokračování Kmotra ztvárnil mladého Vita Corleoneho. Protože postava ve filmu mluví většinu času sicilsky, De Niro se učil dialekt čtyři měsíce, říká filmový publicista Vojtěch Rynda.

„Myslím, že to nenadsadím, když řeknu, že je to jeden z nejdůležitějších filmových herců 20. století. Je to herec, který rád zůstává v roli, který se snaží být maximálně autentický,“ doplňuje Rynda.

De Niro a Scorsese

Zásadní období v kariéře Roberta De Nira přišlo po setkání s režisérem Martinem Scorsesem. První společný snímek Špinavé ulice natočili před pětačtyřiceti lety. Jejich tandem ale funguje dodnes.

„Je to jedna z nejzásadnějších autorských dvojic v kinematografii, co se týče kvality, tak kvantity. Já myslím, že film The Irishman, který spolu natáčejí je osmou spoluprací, což je samo o sobě hodně velké číslo. A zároveň ty filmy, které spolu natočili jako Zuřící býk nebo Mafiáni patří k tomu nejlepšímu v dějinách celé kinematografie,“ doplňuje Vojtěch Rynda. Ve filmu The Irishman si dál zahraje Al Pacino, Joe Pesci nebo Harvey Keitel a dokončit by ho měli filmaři příští rok.

Jedním ze společných filmů bylo mafiánské drama Casino. V něm si zahrála po boku Roberta De Nira Sharon Stoneová. Ta si této příležitosti nesmírně vážila, jak řekla herečka na začátku roku v americkém pořadu Live with Kelly And Ryan.

„Když se mě můj herecký kouč zeptal, čeho bych chtěla v životě dosáhnout, odpověděla jsem: Chci být schopná sedět vedle Roberta De Nira a být mu rovnocennou partnerkou. Už jenom to, že jsem se zúčastnila konkurzu pro mě hodně znamenalo. Proto, když jsem dostala roli, dala jsem tomu všechno - byl to můj sen.

Kromě kriminálek a dramat si zahrál Robert De Niro i v několika komediích. Mezi nejznámější patří dvojice filmů Přeber si to a Přeber si to znovu.... Nebo série Fotr je lotr.