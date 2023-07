Zlo je všudypřítomné. Einstein i Čapek už řekli, že lidé vymřou na moderní technologie, myslí si herec Neužil

Václav Neužil má cenu Thálie a za titulní roli Zátopka také Českého lva. Od roku 2006 je členem souboru Dejvického divadla, má rád černošskou hudbu a hip hop. Je vášnivý sportovec a velký fanoušek hokejových Chicago Blackhawks. Hraje také v novém snímku z letošního filmového festivalu v Karlových Varech. Bod obnovy se odehrává v roce 2041, v době, kdy lidstvo dokáže obelstít smrt. Do kin půjde v září. Osobnost Plus Praha 23:32 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Neužil na premiéře filmu Bod obnovy | Zdroj: Profimedia

Ve filmu se filozofické téma, jak obelstít smrt, řeší pod akční slupkou. Existuje tam totiž bod obnovy, kdy se člověk může, respektive v době 48hodinové zálohy, kdykoliv obnovit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Herec Neužil: Umělá inteligence by se podobala lidem jen tehdy, kdyby dělala chyby

„Sám bych do Božích věcí zasahovat nechtěl. Na druhé straně, kdyby šlo ,obnovit blízkého člověka‘, tak by asi mnoho lidí neváhalo,“ myslí si Neužil.

Herec podle svých slov o budoucnosti tolik nepřemýšlí. „Snažím se žít ,teď a tady‘, v roce 2041 bych se viděl víc v přírodě než ve městě. Opačně od toho našeho ,bodu obnovy‘. Se ženou a synkem bychom se rádi usadili na místě, kde je větší klid.“

Kromě postavy z budoucnosti ztvárnil roli v sérii Svět pod hlavou z 80. let. Konkrétní zasazení v čase pro něj coby herce není to nejdůležitější.

„Když přijímám roli, soustředím se na svůj part. Jestli si tam sebe dokážu představit, pak mě to musí bavit a také jestli ten film dokážu obohatit.“

AI s chybou

„Otázka umělé inteligence mě trochu straší, s přáteli se o tom bavíme často. Jeden z mých kolegů je optimista a přistupuje k technologii a pokroku tak, že člověk a doba se vyvíjí, jde dopředu. Vynálezy nám mohou pomoct a navíc se s tím ani nedá nic dělat. Stejně jako to bylo s prvním traktorem, coby ďáblovým strojem, který lidi zprvu mlátili lopatami,“ domnívá se.

Ve 22:30 bude ve Velkém sále slavnostně uveden film Bod obnovy.

Ještě předtím uvítáme delegaci k filmu na červeném koberci před Thermalem.

Sledujte živě na https://t.co/SXN930iEgW.

Více na https://t.co/yO0l1hqesc pic.twitter.com/h6URPzINog — Karlovy Vary IFF (@KVIFF) July 3, 2023

A dodává: „Může být to být k užitku, ale taky to jde lehce zneužít, což si nemohu odmyslet. Zlo je všudypřítomné. Einstein i Čapek řekli, že lidi nezemřou na války, ale na moderní technologie.“

„Na Netflixu mám rád sérii Black Mirror. Časem se to blíží sci-fi, ale ono to už skoro sci-fi ani není. Některé jejich vynálezy už možná i existují, jen zatím nebyly puštěny mezi lidi,“ myslí si.

V jedné epizodě Zkázy Dejvického divadla herce nahradí roboti, toho se ale Neužil ve skutečnosti neobává.

Dlouhý potlesk a nadšené ohlasy. České sci-fi Bod obnovy se ve Varech dočkalo světové premiéry Číst článek

„Věřím, že v mém oboru je nemožné vytvořit moment ,teď a tady‘, které nabízí hlavně divadlo. Okolnosti jsou tam tak spontánní a specifické, je tam interakce s publikem, objevují se chyby i různé nálady herců... Umělá inteligence by tady jistě vytvořila dokonalý tvar, a diváci tomu možná i propadnou, ale chyběl by tam ,ocas pravdivosti‘.“

„Člověk, který nedělá chyby, přestává být lidský a zábavný. V dětské knize Panda a dráček je heslo: ,Když děláš chyby, znamená to, že se snažíš.‘ Takže by AI měli naprogramovat, aby dělala chyby,“ míní.

Upřímnost je nejvíc

„Někdy je potřeba udělat těžká rozhodnutí,“ říká ve filmu Bod obnovy hercova postava. V osobním životě to sám umí víc než dřív.

„Když jsem studoval, žil jsem a nereflektoval. Zpětně jsem si uvědomil, že jsem před některými rozhodnutími utíkal. Největší problém jsem měl obstát před silnými osobnostmi, abych si uhájil svůj názor, a často jsem sám sebe potlačil a přidal se na silnější stranu,“ vzpomíná.

Herce Neužila připravil na Zátopka, pomáhá ale i amatérům. ‚Běžcům otevírám oči,‘ říká trenér Pernica Číst článek

A v Osobnosti Plus doplňuje: „Stát si za svým názorem je pro mě jedno z nejtěžších rozhodnutí, ale v tom jsem se už posunul. Jako starší si víc věřím a méně prožívám to, co si o mne lidi budou myslet, nebo abych je nezklamal. Dnes je mi to už trošku jedno. Když je člověk upřímný, je to nejvíc, co může svému okolí dát – ty pravé kamarády tím neztratí.“

Neužil si uvědomil že je perfekcionista až tehdy, kdy mu to řekl někdo z okolí.

„Třeba, když o mě mluvila moje žena. Důkladnost nese své ovoce, příprava je důležitá, ale může mě to limitovat – může to být slepá ulička. Snažím se spět k lehkosti a věci trochu nechat být. Nemít vše pod kontrolou, být připravený, ale mít prostor pro to sám sebe překvapit a tolik na věci netlačit. Zkoncentrovat se a být teď a tady platí pro herce dvojnásob.“

Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus Michaela Rozsypala. Audiozáznam najdete na začátku článku.