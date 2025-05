Zlatou palmu na festivalu v Cannes získal film íránského režiséra Panahího

Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu ve francouzském Cannes, v sobotu získal film It Was Just an Accident (Byla to jen náhoda) íránského režiséra Džafara Panahího, informují tiskové agentury. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získal brazilský herec Wagner Moura, nejlepší herečkou je Francouzka Nadia Mellitiová.

