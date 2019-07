Hodinářův učeň svede v nové pohádce boj s časem. V rolích bratrů sudiček se představí Neužil a Plesl

Zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí nabídne nová česko-slovenská filmová pohádka Hodinářův učeň. Tvůrci z ní ve čtvrtek na karlovarském festivalu uvedli pár ukázek, novinářům pak představili plakát. V kinech bude mít snímek premiéru 12. srpna. FOTO Karlovy Vary 16:43 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Neužil a Jaroslav Plesl v pohádce Hodinářův učeň | Zdroj: Bontonfilm

„Hodinářův učeň vypráví o hrách osudu, lásce, hamižnosti, zlobě, ale také o odvaze, šikovnosti a dobrotě hlavních hrdinů. Myslím, že tradice české filmové pohádky je stále živá a má co nabídnout a je možné ji vyprávět bez podbízivosti a přeslazených klišé. Chtěli jsme natočit pohádkový příběh, ve kterém je dostatečný prostor pro humor a komediální situace,“ popisuje autorka pohádky a režisérka Jitka Rudolfová. Novinářům přiznala, že příprava snímku trvala pět let.

„Chtěla jsem si zkusit natočit pohádku, jakou si pamatuji ze svého dětství, která byla něčím strašidelná, ale zároveň tam byl humor. Proto jsem třeba ráda, že roli hodináře přijal pan (Viktor) Preiss, protože jeho všichni milujeme v pohádce S čerty nejsou žerty,“ uvedla.

Film vypráví o hodinářském učni Urbanovi (Michal Balcar), který si chci vzít svou milovanou Lauru (Dana Droppová). Jenže její otec hodinář (Viktor Preiss) ho místo toho pošle do světa, aby našel bájné hodinky, které dokáží varovat před smrtí.

Urban ale na své strastiplné cestě není sám. Doprovázejí ho totiž tři sudičky – bratři Rodovoj (Václav Neužil) a Rodovít (Jaroslav Plesl), kteří se mu snaží pomáhat, a jejich sestra Lichoradka (Jana Plodková), která mu zase neustále snaží uškodit.

Protože Plesl s Neužilem hráli bratry, znamenalo to, že spolu také točili všechny scény. V jedné dokonce sdílejí jeden kostým. „Nám to vyhovuje. Měli jsme to dokonce ve smlouvě,“ žertoval na tiskové konferenci Neužil. „Už jsme spojení jinými věcmi. Třeba přátelstvím. Takže kostým bylo to poslední, čím jsme ještě spojeni nebyli.“

„Přišel jsem na to, že kdybych měl být s někým takhle natěsno v jednom kostýmu, kdy jsme opravdu museli být pod šaty obmotáni izolepou a nemohli vykonávat lidské potřeby, asi bych to nezvládl. Může to být velmi rušivé a nepříjemné. Ale dá se to zvládnout s někým, koho máte rád a znáte ho,“ dodal.

Jaroslav Plesl svého kolegu z Dejvického divadle doplnil: „Vždycky jsme si přáli hrát spolu. Vyčítali jsme režisérům, že nás nechtějí obsadit, nebo že nás obsazují málo. Pak přišla Jitka (Rudolfová) se scénářem a tímhle typem rolí. Vlastně jsem si je trochu vypřál.“

Jakub Žáček, který v Hodinářově učni hraje principála panoptika, namítl, že i on si dvojici herců v rolích bratrů sudiček tak trochu vypřál. Podle něj se totiž u jejich scén všichni hrozně nasmáli.

„Když jsem někomu říkal, že tam hrajete dvojčata, v jednu chvíli dokonce siamská, tak říkali, že jste se zbláznili. Tam se střetnou dvě energie. Navazuji na poslední hit ze seriálové tvorby, Černobyl. Tam ta štěpná reakce mezi vámi, to jsou grafitové tyče těsně u sebe,“ vysvětluje Žáček.

Pro Michala Balcara byla hlavní postava učně Urbana první výraznou filmovou rolí. Nejvíce náročné mu ale natáčení přišlo fyzicky. „Pořád jsem musel někde putovat. V podstatě jsem spoustu natáčecích dní jen běhal za Janou Plodkovou do kopců a z kopců,“ směje se.