Nevěřili jsme, že se Kuciakova vražda vyšetří, říká novinářka Holcová. Vznikl o tom film, míří do kin

Do kin míří dokument o zavražděném novináři Jánu Kuciakovi. Ve filmu Kuciak: Vražda novináře vystupuje také česká investigativní novinářka Pavla Holcová, která s Kuciakem spolupracovala. „Po vraždě Jána a Martiny Kušnírové jsme všichni potřebovali něco udělat. Moji kolegové se sjeli na Slovensko a sbírali materiály, chtěli jsme pochopit, co, jak a proč se stalo. Z toho pak vznikl nápad na film," přibližuje v pořadu Až na dřeň pražského rozhlasu. Praha 22:05 21. března 2023

„Ten film je kus mého života. Znám ho, ale i tak jsem nervózní z toho, jak ho diváci přijmou,“ říká těsně před českou premiérou Holcová. Film už vidělo publikum festivalu dokumentárních filmů v Torontu.

Tam za ní přišli novináři z Mexika. „Ptali se mě, jestli půjde dokument do distribuce i tam. A mně došlo, že ten příběh je univerzální. Pořád jsem ho vnímala v kontextu střední Evropy, ale pravděpodobně je mnohem univerzálnější,“ přiznává novinářka, která založila a vede České centrum pro investigativní žurnalistiku a spolupracuje s mezinárodní investigativní organizací OCCRP.

„Budu šťastná, když diváci pochopí, jak jednoduché je unést stát. Jak snadné je vytvořit mafiánský, zkorumpovaný stát. A začnou si dávat, aby se to nestalo i tady v Česku,“ přeje si Holcová.

‚Všichni jsme potřebovali něco udělat‘

V dokumentu Kuciak: Vražda novináře, který půjde do kin ve čtvrtek v rámci festivalu Jeden svět, původně Holcová vystupovat neměla. Přesvědčilo ji až to, když jí autor dokument Matt Sarnecki, známý režisér a autor dokumentu o vraždě jiného novináře, Pavla Šeremeta, ukázal hrubý střih.

„Matt se bál mi to říct, abych ho neodmítla. Že budu ve filmu vystupovat jako vypravěč, jsem se dozvěděla, když už byl hotový hrubý střih. V tom momentě jsem pochopila, že je za tím strašně moc práce. Takže ve filmu nakonec jsem,“ popisuje novinářka.

„Po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové jsme všichni potřebovali něco udělat. Mně to bylo do jisté míry znemožněno tím, že jsem dostala policejní ochranu,“ říká Holcová a pokračuje:

„Ale moji kolegové se sjeli na Slovensko a začali zjišťovat co nejvíc podrobností, žádat o svolení kopírovat záznamy z městských a soukromých kamer, mluvili se spoustou lidí, s vyšetřovateli i sousedy. Protože nevěřili, že se tato vražda na Slovensku vyšetří. A tak chtěli zajistit co nejvíc materiálu, ze kterého bychom mohli pochopit, co se stalo.“

Jozef a Mária, rodiče Jána Kuciaka, v dokumentu Matta Sarneckiho Vražda novináře | Zdroj: Bontonfilm

Od prvních týdnů po vraždě tak novináři pracovali na tom, aby vraždu pochopili. „Myslím, že máme velmi jasnou představu o systému, který umožnil hlavnímu podezřelému z objednání vraždy Mariánu Kočnerovi uvěřit to, že mu ta vražda projde,“ říká Holcová.

K vraždě došlo před pěti lety. „Vlastně běží druhé kolo poté, co to vrátil k projednání slovenský nejvyšší soud. Některé odhady říkají, že nový rozsudek by mohl být koncem dubna,“ odhaduje Holcová.

Přesto jako novinářka cítí, že v případu Kuciakovy vraždy zůstávají prázdná místa: „Jsou tam osoby, se kterými bych si ráda promluvila o jejich životních osudech. Ale oni se mnou asi nikdy mluvit chtít nebudou.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.