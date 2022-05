Animovaný film Hovnays chce přiblížit, co se děje s našimi výkaly. Hotový by mě být za dva a půl roku

Přiblížit putování exkrementů brněnskou kanalizací má nově připravovaný animovaný film. Jeho tvůrci chtějí pobavit ale také poučit. Věří, že se o výkalech a správném fungování trávicího traktu dá bavit i s noblesou a bez negativních emocí. Loutkám propůjčily svůj hlas známí herci, jako například Martin Dejdar nebo Lucie Vondráčková. Hovnays, jak se snímek jmenuje, vzniká v ateliéru Cyrila Podolského, který je autorem například večerníčků Krysáci. Břeclav 20:49 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tvorba animovaného filmu Hovnays | Zdroj: Web projektu Hovnays

„Přímo na rampě před ateliérem, to teprve budeme stěhovat dopředu, je půl tuny plastelíny z ‚Kohinoorky‘ a to je základ pro budoucí loutky. Na seriál bude dohromady 630 loutek. A tady vedle už máme ty první, které přijely ze Zlína,“ popisuje autor projektu, ilustrátor a spisovatel Cyril Podolský.

Pokračujeme chodbou dál k lednici, kde jsou uschované kopie loutek. „Originální loutky, podle kterých se vyrábí, diváci v televizi neuvidí. Ty jsou schované a s těmi se pracovat nesmí, aby bylo podle čeho je kopírovat. Teď už máme kopie loutek, to znamená, každá loutka zatím bez kostýmů, bez očiček, už leží v ledničce a musí být nachlazená tak, aby až se vezme na scénu, trošičku vydržela, protože při těch teplech, které tam jsou, se s jednou loutkou nebude určitě dát animovat déle než nějakých 20, 30 minut. Už i to je hodně a pak se bude muset vždycky vyměnit za další,“ vysvětluje Podolský.

„Nejvíc práce je právě teď na začátku. A tak to tady tepe a jednou se to zase zklidní. Jak se bude točit, tak bude úplný klid, úplné ticho, ale zase velké teplo, protože pojedou všechna světla kolem,“ dodává.

Hvězdné hlasy

„Za devatero kadibudkami a sedmero zadky stojí město Brno. A pod tím městem žijeme my, Hovnaysové,“ uvádí pohádku jedna z postav, Starý Hovnays.

„Starý Hovnays, toho mluví Martin Dejdar, díly uvádí. Žije pohromadě s papouškem. Pro seriál je to pták hohnivák a toho papouška nám namluví dvojice Suchánek-Genzer, která se pro to určitě hodí. Pak máme takovou řidčejší loutkou, to je tchyně, jmenuje se Helena. Tu budeme namlouvat Jirka Lábus. A pak je tam hlavní role toaletního papíru, tu bude namlouvat Jan Rosák,“ představuje dabéry jednotlivých postaviček autor.

Před námi je úvodní scéna – krajina, zelené kopce, modrá obloha, domečky. Dá se rozeznat i katedrála na Petrově, vila Tugendhat. Je tedy vidět, že jsme v Brně.

„To, co teď vidíme před sebou, je animační kolej nebo taky jízda. Je to svého času nejdelší jízda v Československu a díky této jízdě, pootáčením kolečka, protože animovaný film znamená 25 fotografií na jednu vteřinu, 25 pohybů loutky, ale taky 25 pohybů kamery, pokud se kamera hýbe. Okolo této kamery, kterou nahrazuje u animovaného filmu dneska fotoaparát, vidíte šest kliček a koleček. Trasa odsuď sem je dohromady 700 otočení, ve výsledku je to jenom několik sekund,“ popisuje proces natáčení animované pohádky Podolský.

Seriál má mít 10 dílů, každý z nich sedm až osm minut. Tvůrci k jejich výrobě musí zpracovat asi 100 tisíc snímků. Zabere jim to zhruba dva a půl roku. Kromě seriálu se ale připravuje i film a krátké skeče.