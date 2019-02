Poprosil jsem nebe a české kolegy o odpuštění, říká oceněný herec Huba o roli Masaryka

Film Hovory s TGM slavil v sobotu úspěch u kritiků. Objevem roku byl vyhlášen debutující režisér Jakub Červenka a sošku za nejlepší herecký výkon si odnesl slovenský herec Martin Huba, který si zahrál prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Pustit se do netradičního snímku mu přitom zpočátku přišlo jako kamikadze, přiznává v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:05 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský herec a režisér Martin Huba u plakátu k filmu Hovory s TGM | Zdroj: Profimedia

Změnil se díky této roli váš pohled na Tomáše Garrigua Masaryka?

Trochu se prohloubil. Mnohé věci jsem o něm už dříve věděl, hodně věcí jsem se ale dozvěděl. Nicméně pokud jde o intimní část života pana profesora Masaryka, tak jsem se dozvěděl mnohé. Myslím, že v řadě věcí se mi pohled na něj zkompletoval.

Byl pro mě, přiznám se, trochu z mramoru a možná jsme to nahradili něčím trochu citlivějším. Byl to překvapivě často nešťastný a v podstatě neúspěšný člověk, ale ta jeho krásná životní dráha, jeho velké snažení, jeho obrovská askeze a sebedisciplina mu nakonec byly bohatě odměněny. Zajímavé a příjemné je i to, že jeho odměna obdařila nás všechny dílem, které vykonal.

Řekl jste, že to bylo tak trochu kamikadze pustit se do tohoto filmového projektu.

Ano, ano.

Váhal jste přijmout tu roli?

Jestliže jsem váhal, tak proto, že Masaryk je ikonou české politiky, českého národa, a že to možná bude ode mě troufalé. Co si pomyslí moji kolegové? To byl takový malý filtr při rozhodování.

Můj herecký egoismus ale zvítězil, stejně jako lidská zvědavost. Věděl jsem totiž, že se asi dozvím mnohé, co jsem nevěděl. A poprosil jsem nebe a české kolegy o odpuštění, nezaváhal jsem a vzal jsem to. To, že budu moct hrát prezidenta Masaryka, mě to k něčemu zavazovalo, ale také velmi těšilo.

V roli Masaryka v novém filmu rozmlouváte s Karlem Čapkem, kterého hrál Jan Budař. Jaký máte vztah k Čapkovi?

Velmi srdečný. Je spojený s obdobím mého dospívání, ať už jde o Válku s mloky nebo Bílou nemoc. Byl jsem na tom odchovaný. Karel Čapek mi v době, kdy jsem ho četl, dost otevíral svět.

Jakkoli to bylo zakódované do českého prostředí, tak byl Karel Čapek otevřená duše a otevřená hlava. Jeho přesvědčení, že jakákoli izolace nikomu neprospívá, přeskočilo z určité části i na mě. Vděčím mu za to, že mi otevřel dveře do světové literatury.

Režisér Jakub Červenka získal za film Hovory s TGM cenu za objev roku, vy cenu za herecký výkon. Čím podle vás tento možná netradiční snímek postavený na dialozích kritiky zaujal?

Jednak určitě osudem Tomáše Garrigua Masaryka, a potom skvělým scénářem Pavla Kosatíka, který je podobně jako Masaryk hodně racionální. A racionalitou se brání své citlivosti. Masarykovi i Kosatíkovi se z praktických fragmentů podařilo vystavět sen. Masaryk šel celý život za svým snem, a to se Kosatíkovi líbilo, proto použil stejnou metodiku a z praktických fragmentů vytvořil snový scénář. A myslím, že to z toho lidé cítí.

Na začátku to byla kamikadze, když se dva lidé rozhodli vytvořit celý film – bez muziky, původně v černobílé verzi a tak dále. Ale právě to dobrodružství a odvaha mě lákaly.

A ačkoli nás provázely různé peripetie, někdy až takové, že se většina z nás lekla takového rizika, tak nakonec se mi to velmi líbilo a jsem šťastný, že jsme to riziko podstoupili. A ještě o to šťastnější jsem, že to lidé přijali.

A čím je to může zaujmout? Kromě bohatosti Masarykových myšlenek, které film nabízí, tak tato velmi skromná a minimalistická forma je v překrásném rozporu k bohatostí myšlenek a komplikovaného života Masaryka.