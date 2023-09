Kritika filmu Agnieszky Holland je oprávněná, míní Šmigol. Politici ho ani neviděli, reaguje Harzer

Polská vláda přirovnala k nacistické propagandě film Hranice Agnieszky Holland, který zobrazuje příběh tisíců běloruským režimem zneužitých uprchlíků snažících se dostat přes polskou hranici do Evropy. Je kritika, které čelí režisérka, odůvodněná? „Film má jasnou politickou misi,“ tvrdí komentátor serveru Echo24 Ondřej Šmigol. „Není to kritika, ale brutální, vulgární kampaň,“ oponuje reportér serveru Seznam Zprávy Filip Harzer. Praha 15:22 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Polská režisérka Agnieszka Holland o snímku říká, že v něm upozorňuje na odpovědnost politiků za utrpení lidí na polsko-běloruské hranici. Film Hranice, který vznikl s účastí českého fondu kinematografie, obdržel zvláštní cenu poroty na festivalu v Benátkách.

Doma v Polsku, kde se schyluje k parlamentním volbám, ale čelí tvrdé kritice. Tamější ministr spravedlnosti film přirovnal k nacistické propagandě. Polští pohraničníci zase vzkázali: „Jenom svině sedí v kině“ a prezident Andrzej Duda pak pro takové heslo vyjádřil pochopení.

Souvislost mezi výroky směrem ke kinematografickému dílu a nadcházejícími parlamentními volbami není podle reportéra serveru Seznam Zprávy Filipa Harzera náhodná. „Přesně to zapadá do snahy mobilizovat voliče. Už to není kritika, ale brutální, vulgární kampaň,“ míní reportér.

Komentátor serveru Echo24 Ondřej Šmigol vnímá kritiku z části jako oprávněnou. „Film má jasnou politickou misi, jasně se politicky vymezuje. Agnieszka Holland je známá tím, že nemá ráda vládní stranu PiS,“ tvrdí komentátor a domnívá se, že nelibost je tudíž logická stejně jako upozornění na to, že „film není úplně objektivní“.

Přiznává ale, že politická diskuse je v Polsku dlouhodobě o mnoho emocionálnější a vyhrocenější než v Česku. Podle Šmigola dokonce polští kritici upozorňují, že Agnieszka Holland si zahrává se stejnými přirovnáními, jaké teď použil ministr spravedlnosti.

Žádná racionální debata

„Pamatuji si, když před pár lety polská státní televize vedla velmi ostrou kampaň proti gdaňskému primátorovi Pawłu Adamowiczovi,“ připomíná reportér Harzer. „Ve zprávách byl neustále nazývaný korupčníkem a skončilo to velmi tragicky,“ vypráví.

Toho v lednu 2019 během charitativního koncertu pobodal recidivista. Útok se dává do souvislosti právě s kampaní veřejnoprávního média.

Podle reportéra se současná situace velmi nápadně podobá tomu, co zažíval Adamowicz. Poznamenává také, že „není žádná objektivní, racionální debata o tom, jaký ten film je. Začala totiž týdny před tím, než vůbec šel film do kin. Politici ho ani neviděli,“ dodává.

„Myslím, že k nějakému ohrožení nepovede,“ tvrdí komentátor Šmigol. Stojí si za tím, že polská kultura má „práh“ umístěný jinde. Agnieszka Holland přitom už o policejní ochranu žádá, jelikož se násilí obává. „Je otázka, jestli se obává oprávněně, to nedokážu posoudit,“ dodává komentátor.

„Neoprávněná obava to není,“ oponuje Harzer. Mimo jiné dodává, že kampaň není mířena jenom vůči režisérce, ale i divákům, kteří film Hranice zhlédnou. „Politici vládního Práva a spravedlnosti tweetují snímky z premiéry a dodávají heslo ‚jenom svině sedí v kině‘,“ popisuje.

Jde totiž o heslo z dob druhé světové války. Polští odbojáři jím během nacistické okupace odrazovali diváky, kteří chodívali do kin sledovat nacistickou propagandu.

Celou diskusi naleznete v audiu a videu výše.