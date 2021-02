Sněžím a Operace Rath. Hřebejk chce natočit film nebo seriál o kauzách Ratha a Dbalého

Filmové ztvárnění dvou kauz, které spojuje lékařské prostředí, korupce a vysoce postavení lidé, připravují režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský. Příští rok na jaře by se zpracování obou kauz pod názvem Sněžím! mělo začít natáčet a diváci by je mohli vidět na podzim roku 2022. Film by měl obsáhnout kauzu exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého s jeho deníky a případ lékaře Davida Ratha. Informovala o tom Johana Turnerová. Praha 13:42 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Sněžím! Deník bílé mafie | Foto: Reprofoto | Zdroj: Nakladatelství Zeď

Hřebejk a Jarchovský si za předlohu vzali dvě knihy novináře Radka Kedroně Sněžím! Deník bílé mafie a Operace Rath. Zda půjde o film nebo televizní seriál ještě není zřejmé.

Odtajněné pozadí kauzy Homolka. ‚Když se Dbalý vožere, nevíme, co vybleje,‘ báli se u lobbisty Rittiga Číst článek

„Za ten rok doma jsem konečně viděl Vlka z Wall Street nebo seriál Boj o moc. A postupně propadl sebeklamu, že to musím dokázat také. A na knihách Radka Kedroně nás s Petrem Jarchovským oslovil jejich černý humor,“ uvedl Hřebejk.

„Obě knihy jsme se rozhodli spojit do jednoho příběhu. Obě kauzy totiž vyšetřoval týž tým vyšetřovatelů. Uvažujeme o dvanáctidílné TV komediální krimi sérii, která může být případně prezentována i v podobě dvou celovečerních kinofilmů. Ještě uvidíme, kam a jak se projekt rozvine,“ naznačil jeden z producentů Matěj Chlupáček.

Oba příběhy spojuje nejen tým vyšetřovatelů, ale také lékařské prostředí a chování hlavních aktérů, uvádějí tvůrci. Autor knih Radek Kedroň sledoval pozadí těchto korupčních případů, shromáždil dokumenty z vyšetřování, zpovídal státní zástupce, detektivy i svědky.

Sestavil rekonstrukci kauz, která nahlíží na notoricky známé příběhy z dosud neznámých úhlů a zprostředkovává pohled do prostředí elitních policejních kriminalistů.

Kauzy Rath i Dbalý

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý byl odsouzený na sedm let nepodmíněně. Proslul v médiích tím, že si o svém korupčním, finančním i kokainovém tažení vedl deník s popisem toho, jak mafie v českém zdravotnictví fungovala - od dodavatelů přes šéfy zdravotnických zařízení a vysoké státní úředníky až po vyhlášené kmotry. Exředitel Dbalý čelí obžalobám ještě ve dvou korupčních kauzách.

‚Peníze vám umožní být takoví, jací opravdu jste.‘ Verdikt odhaluje neznámé zápisky exšéfa Homolky Dbalého Číst článek

Lékař David Rath vedl ministerstvo zdravotnictví, zasedal ve sněmovně, působil i jako středočeský hejtman. V roce 2012 ho policie zadržela se sedmi miliony korun, podle vyšetřovatelů to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku.

Rath podle obžaloby dostal úplatky i další v kauze. Spolu s manželi Kottovými si do svého zatčení stihli rozdělit 38 milionů korun, z toho Rath dostal 16 milionů. V roce byl 2019 odsouzen na sedm let do vězení, později mu soudy trest za další činy ještě prodloužily.