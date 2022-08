Nejznámější filmová zvedačka slaví výročí. Kultovní snímek Hříšný tanec se poprvé promítal před 35 lety

Léto, prázdninová láska a hlavně hříšný a vášnivý tanec. I takové léto do dnes díky snímku režiséra Emila Ardolina touží mít miliony lidí z celého světa. Z příběhu, ve kterém se Frances Housemanová v podání herečky Jennifer Greyové učí tančit a prožívá první lásku se svým instruktorem Johnym, se stal hit a vydělal přes 200 milionů dolarů. Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hříšný tanec měl premiéru před 35 lety. Hudba i film samotný se staly kultovní hity

Snímek se proslavil i legendární hláškou: „Baby nebude sedět v koutě.“ I přes to, že ji postava Johnyho říká ve filmu velmi sebevědomě, herec Patrick Swayze s ní měl problém. Dokonce chtěl repliku z filmu vyškrtnout. To mu ale neprošlo.

Hříšný tanec se stal populární i díky chytlavé hudbě, za kterou získal Oscara.

Jennifer Greyová se vrací v další kapitole - i těmito slovy zástupci filmového studia Lions Gate oznámili letos v dubnu nové pokračování Hříšného tance. Sama herečka se dokonce ujala i produkce filmu a slibuje romantický a nostalgický snímek, na který diváci čekají. Podle kulturních serverů by se film mohl na plátnech kin objevit do dvou let.

Hříšný tanec inspiroval i divadelníky. Velmi oblíbený se stal i muzikál, který několikrát do roka hrají v Londýně. Další představení jsou na programu na leden příštího roku.

Výročí Hříšného tance ale doprovázejí zprávy o tom, že jezero Lure, ve kterém Baby a Johny nacvičují legendární zvedačku, je vyschlé. A hotel, který filmaře inspiroval k vytvoření filmových kulis před pár dny vyhořel

I tak se ale diváci do míst, kde se zrodil příběh legendární letní lásky vracejí díky televizním obrazovkám stále v hlavních vysílacích časech.