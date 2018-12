Hudební filmy letos byly v kurzu. Do kin nejvíc táhli Queeni a Lady Gaga

Hudební filmy jsou letos v kurzu. Vzniklo jich hned několik a právě v tom je rok 2018 výjimečný, jak řekl pro Radiožurnál hudební publicista Miloš Skalka: „Takový film, který osciluje kolem hudby, většinou vzniká jednou za pět let. Lidé touží vědět také něco z té kuchyně, dozvědět se něco ze zákulisí a právě to jim tento typ filmu umožňuje.“

Letos se do kin dostaly například příběh spojený s písněmi známé švédské kapely, dokumenty, ale i hraný životopisný film.

Právě poslední zmíněný je pro diváka největším lákadlem. „Je to o těch velkých hvězdách. Filmy často zasahují do jejich mládí a jsou do značné míry bezpečné. Člověk totiž dopředu ví, jak ten film bude vypadat. Ví, že zazní jeho oblíbená melodie,“ myslí si filmový kritik Martin Svoboda

Velký návrat Mamma Mia

Po deseti letech se diváci a fanoušci kapely ABBA vrátili na imaginární řecký ostrov Kalokairi. Příběh ukazuje hlavně mladou studentku Donnu Sheridanovou, která se na ostrově snaží zabydlet. Postupně poznává tři muže a jeden z nich se pak stane otcem Sophie. Ta ostrov po smrti matky převezme do svých rukou.

Film Mamma Mia 2 stojí především na hitech kapely ABBA. „Úspěch není na základě převratného děje nebo nějakého nového dramatického pojetí muzikálu. Písničky od ABBY mají v sobě určitou nadčasovost, velmi výrazný popkulturní aspekt. Do kina to přitáhlo i muže ve středním věku,“ řekla Radiožurnálu filmová kritička Jindřiška Bláhová.

Tahákem druhého dílu Mamma Mia se stala hlavně zpěvačka Cher. V závěrečných minutách filmu si zahrála postavu babičky, zazpívala píseň Fernando a odešla. Hudba švédské kapely se jí zalíbila natolik, že na podzim vydala celé album.

ABBA od roku 1983 nevystupuje. Letos se ale po 35 letech společně sešla v nahrávacím studiu. Dvě nové písně by měly zaznít během připravovaného hologramového turné, ve kterém by se - alespoň pomocí digitálních technologií - měla čtveřice opět postavit na koncertní pódia.

Překvapení Lady Gaga

Hudební love story vypráví o vztahu dvou muzikantů, který vznikne, když americká superhvězda (Bradley Cooper) objeví v zapadlém baru talentovanou dívku (Lady Gaga).

Zatímco její sláva roste, on se začíná utápět v alkoholu a drogách. Tenhle příběh už ale Hollywood natočil několikrát. Například v roce 1976 si v něm zahrála Barbra Streisand.

Pro režiséra Bradleyho Coopera je Zrodila se hvězda debutovým snímkem. Velký ohlas zaznamenal i soundtrack, a to díky tomu, že se v něm Lady Gaga nepředstavuje pouze jako popová zpěvačka.

Mezi fanoušky a akademiky se začalo mluvit o nominacích na Oscary. Lady Gaga už na svém kontě jednoho má, a to za roli v seriálu American Horror Story. Oscara by ale podle Miloše Skalky mohla získat nejen ona: „V tom filmu jsou některé chyby, které by profesionální režisér neudělal. Jako herec je ale Bradley Cooper naprosto nedostižný.“

Trhák na závěr

Závěr letošního roku patří hranému životopisnému filmu o kapele Queen - Bohemian Rhapsody. Během prvních dvou měsíců od premiéry ho v Česku vidělo přes 900 tisíc lidí, jak vyplývá z dat Unie filmových distributorů.

Diváci mají možnost nahlédnout do „kuchyně“ Queenů. „Není náhoda, že poradcem během celého natáčení byl komorník Freddieho Mercuryho, který nepochybně z té kuchyně věděl hodně,“ říká Miloš Skalka.

Ve filmu ale znalci najdou i odlišnosti. Například ve scéně, kdy Mercury kapele oznámí, že má AIDS. Kvůli dramatičnosti se tak stane těsně před koncertem Live Aid, ve skutečnosti k tomu došlo ale až po něm.

Freddieho Mercuryho si zahrál herec egyptského původu Rami Malek. Původně se měl role ujmout Sacha Baron Cohen, ovšem o snímku ve velké míře rozhodovali i žijící členové kapely, a tak volba padla právě na Maleka.

Skladba Bohemian Rhapsody se i díky velké filmové propagaci koncem letošního roku stala nejstreamovanější písní na internetu - pustilo si ji přes 1,6 miliardy posluchačů. A další ocenění by mohla přijít v novém roce. Snímek je nominován na dva Zlaté glóby a očekávají se i nominace na Oscary.