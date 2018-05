V Cannes měl premiéru nový díl Hvězdných válek. Pašeráka Hana Sola představí tak, jak ho lidé neznají

Další film ze série Hvězdných válek je v Evropě. Na festivalu v jihofrancouzském Cannes měl svou premiéru film Solo: Star Wars Story. Po červeném koberci se v úterý večer prošel parťák vesmírného pašeráka Hana Sola „Žvejkal“ a film osobně uvedl i režisér Ron Howard. Cannes 23:05 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězdy pokračování Hvězdných válek na červeném koberci ve francouzském Cannes | Foto: Regis Duvignau | Zdroj: Reuters

Film představuje oblíbeného hrdinu vesmírní ságy Hana Sola ještě v době, kdy nemá své jméno – to dostane až v průběhu snímku. Příběh zároveň vypráví, jak se kolem vesmírného pašeráka začínají shromažďovat jeho kolegové i to, jak prvně usedá do vesmírní lodě Millenium Falcon. Často jde o informace, které předcházejí hlavní sérii filmů.

Hana Sola hraje Alden Ehrenreich, který je stylizovaný tak, aby na něj postava ztvárněná v předchozích filmech Harrisonem Fordem seděla. Za zmínku stojí také Woody Harrelson v roli zlodějíčka. Herec, který má za sebou spoustu rolí policajtů a vyšetřovatelů zde hraje muže na druhé straně zákona a zjevně si to užívá.

Dvouhodinový zábavný snímek byl odlehčením filmového festivalu v Cannes, kterému jinak obvykle dominují mnohem těžší témata.