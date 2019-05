Režisér Petr Václav točí velkofilm Il Boemo. Operního skladatele Myslivečka si zahraje Rus Koreškov

Příběh českého operního skladatele Josefa Myslivečka dostane filmovou podobu. Natáčení hudebního dramatu Il Boemo připravoval režisér Petr Václav spolu s producentem Janem Macolou více než deset let. Do kin by měl snímek, v němž se objeví i operní hvězdy Phillipe Jaroussky, Emöke Baráthová, Simona Šaturová, Filippo Mineccia nebo Krystian Adam, vstoupit na konci příštího roku.

