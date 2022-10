Znovuzrození hudby Josefa Myslivečka? Il Boemo bude v Evropě rezonovat, věří publicistka

Z osobního života skladatele Josefa Myslivečka (1737–1781) nevíme téměř nic, přesto o něm vznikl film, který má šanci na evropský úspěch. „Každý film je komplexní dílo z několika složek a v tomto případě pracují v ideální symbióze. Mohlo by to vést ke znovuzrození Myslivečkovy hudby,“ je přesvědčená Veronika Bednářová, reportérka časopisu Reflex, která se účastnila světové premiéry snímku na festivalu v San Sebastianu. Praha 14:24 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček ve filmu Il Boemo | Zdroj: Pilot Film

„Víme, že Mysliveček neměl nikde domov, neustále cestoval, měl nějaké přítelkyně. Ale neznáme ani jejich jména. A já jsem kvitovala, že všechny ženské hrdiny ve filmu jsou z masa a kostí, jsou zajímavě napsané,“ vyzdvihuje v debatě pořadu Akcent na Vltavě jednu z předností snímku Petra Václava reportérka Bednářová.

Film Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi, který bude v českých kinech od 20. října, zaznamenal nadšené reakce už na festivalu v San Sebastiánu i na přehlídce Finále Plzeň

Přijetí v San Sebastianu podle ní bylo opravdu vřelé. „Myslím, že Il Boemo bude v Evropě rezonovat,“ tvrdí a popisuje situaci na festivalu:

„Na improvizované debatě s diváky bylo na režisérovi Václavovi, který, jak asi víte, běžně neprojevuje svoje emoce, že ho potěšilo to přijetí. Otázek na něj bylo mnoho, také první recenze byly analytické a milým způsobem deskriptivní. Myslím, že evropské přijetí se opravdu povedlo.“

Snímek představuje to nejlepší z Myslivečkovy tvorby. „Hudba je klíčovým nástrojem celého toho filmu. Právě hudba je podle režiséra Petra Václava nejvýmluvnějším svědectvím o Myslivečkovi. Italové na film reagují více než ostatní, protože mnoho textů skladeb je v italštině,“ říká Stanislav Bohadlo, hudební historik z Univerzity Hradec Králové.

Sám má k filmu jedinou kritickou poznámku: film mohl více pracovat s librety skladeb. „Protože to je podstata celé barokní hudební estetiky, že skladatel reaguje na každé slovo libreta,“ tvrdí.

Bohadlo s filmaři spolupracoval. „Petr Václav se zajímal o prameny v neuvěřitelné šíři a americký muzikolog Daniel Freeman, který o Myslivečkovi napsal knihu Il Boemo, ho odkázal přímo na mě. Sledování premiéry pro mě bylo zadostiučinění,“ přiznává hudební historik.

Právě kniha Freemana spolu s filmem by podle Bohadla mohly vést k tomu, že se o Myslivečkovi bude ve světě více vědět:

„Setkáváme se s nářky, že se české práce ve světě nečtou. Ale když Američan napíše monografii, kterou může číst celý svět, a Myslivečka postaví do čela jeho skladatelské generace, do první pětky italských skladatelů, navíc to tak skvěle argumentuje, tak to je pro nás mnohem cennější, než kdybychom vychvalovali svého skladatele my sami.“

Snímek vstoupí do českých film 20. října, už teď je jasné, že ho Česko vyšle do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film. Josefa Myslivečka ztvárnil Vojtěch Dyk.

Celou debatu si poslechněte v audiozáznamu.