V kostýmu s parukou a při svíčkách. Tvůrci přibližují natáčení filmu o barokním skladateli Myslivečkovi

Režisér Petr Václav natáčí film o skladateli Josefu Myslivečkovi. Hudební části filmu už natočil v Itálii. Při nich spolupracoval s pražským souborem Collegium 1704. Ve filmu uslyšíme jen skutečné záznamy hudby, režisér nechtěl používat playback. Muzikanti se tak museli převléknout do dobových kostýmů a hrát při svitu svíček. Paříž 9:54 30. ledna 2020

Roli Josefa Myslivečka ve filmu Il Boemo ztvární herec Vojtěch Dyk. Významný a respektovaný skladatel se dostal i do Mozartovy korespondence. Jen díky ní si dnes můžeme představit, jakou osobností Josef Mysliveček byl.

„Musel jsem jednat s historiky medicíny, historiky obecně, s muzikology. Scénárista, a v tom je krása toho povolání, musí obsáhnout všechno, aby mohl popsat život člověka. Jak komponoval, pro koho komponoval, jaké bylo jeho cítění, co jedl nebo jak se léčil,“ popsal v Paříži Radiožurnálu režisér filmu Petr Václav.

„Domnívám se, že zviditelnit Myslivečkovu osobnost a jeho hudební odkaz stojí za to. Ne proto, že byl Čech a Mozartův přítel, ale protože jeho hudba je skutečně velmi kvalitní a hrála nesmírně důležitou roli ve vývoji opery ve druhé polovině 18. století,“ dodal Václav.

Filmový režisér tak začal spolupracovat s šéfdirigentem pražského barokního orchestru Collegium 1704 Václavem Luksem. „Přináší to s sebou řadu úskalí. Je to dražší, komplikovanější. Vyžaduje to velkou disciplínu hudebníků a všech zúčastněných. Přijeli jsme do města Como na severu Itálie, kde se natáčelo v divadle a hudebníci se oblékly do těch těžkých kostýmů a paruk,“ popisuje Luks natáčení filmu.

„Bylo léto, všichni si dovedeme představit jaké bylo horko. Pak se rozsvítily všechny svíčky a filmová světla. Bylo tam opravdu neskutečné vedro a natáčelo se celý den. Při tom všem tam hudebníci nejsou jako komparz, očekává se od nich vrcholný hudební výkon, protože to, co předvedou, bude ve filmu slyšet. Hrubý materiál z natáčení, který jsme viděli, mě přesvědčil, že jsme šli správnou cestou,“ dodává pražský šéfdirigent.

Skladatel z rodu mlynářů

O Josefu Myslivečkovi se ví velice málo. Skladatel pocházel z pražské rodiny mlynářů, jeho kariéra byla na výši v italské Neapoli. „Není to hudební, ani přesně životopisný film. Není to ani dokumentární film, je to drama. Příběh člověka - skladatele,“ pochopit osobnost Josefa Myslivečka tak lze podle režiséra pochopit třeba z Mozartových dopisů.

„Jednak je zajímavé, že jediný, opravdu psychologický popis Myslivečka najdeme právě v Mozartově korespondenci. Kdyby o něm Mozart nepsal, tak by byl možná úplně zapomenutý, protože přežil především díky jejich korespondenci,“ říká a dodává, že čím lépe budeme znát Myslivečka, tím lépe můžeme pochopit i Mozarta.

Mozart se na Myslivečka obrátil při své cestě po Itálii, kterou absolvoval se svým otcem Leopoldem. „Mysliveček byl o 19 let starší než Mozart, v té době už byl známý. Když se poprvé setkali, psal Mysliveček už svou osmou operu. Mozartovi se jeho hudba velmi líbila a inspirovala ho. Je jeden dopis, ve kterém říká, že píše hudbu a jako podložka mu slouží Myslivečkova partitura.“ popisuje jejich vztah režisér Václav.

„Máme velice málo osobní korespondence přímo Myslivečka. Proto je pro nás nejdůležitějším sekundárním pramenem právě Mozartova korespondence otci, kde se poměrně často Myslivečkem zaobírá. Vždy o něm mluví s velkou úctou,“ dodává k tomu dirigent Luks.

„Naproti tomu Mozartův otec na Myslivečka poněkud zanevřel poté, co se Myslivečkovi nepodařilo sehnat mladému Mozartovi angažmá v Neapoli. Ten tak spíše předhazuje pověst, kterou Mysliveček měl. Jak víme, tak Mysliveček onemocněl syfilisem, potom se s ním táhla pověst, že ho bůh potrestal za jeho nezřízený život,“ dodává Luks pro Radiožurnál.

